Desde Rusia hacen llamado a salvar los hipopótamos heredados de Pablo Escobar en Colombia

–La directora general del Zoológico de Moscú y presidenta de la Alianza Global de Instituciones Zoológicas, Svetlana Akúlova, hizo un llamado a la comunidad internacional a salvar a los hipopótamos que dejó a Colombia el capo del narcotráfico Pablo Escobar, tras ser abatido 2 de diciembre de 1993, a la edad de 44 años, cuando intentaba evadir un cerco policial en la ciudad de Medellín.

El hecho es que a la fecha hay alrededor de 80 ejemplares dispersos en la zona del Magdalena Medio y el Gobierno colombiano ha determinado sacrificarlos para evitar que se sigan reproduciendo y alterando el ecosistema en la región.

Svetlana Akúlova propuso trasladarlos a zoológicos acreditados de todo el mundo y a través de la Alianza Global de Instituciones Zoológicas envió una solicitud oficial al Gobierno colombiano para que se sustituya la eutanasia por el envío de los animales a lugares seguros.

«Creemos firmemente que no merecen morir solo por estar en el lugar equivocado», precisó en un comunicado.

Akúlova dijo al respecto: «Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para ofrecer una alternativa humana».

Un centro indio ha expresado su disposición a crear un entorno natural especialmente diseñado para los hipopótamos de Escobar. Otros miembros de la Alianza Global de Instituciones Zoológicas, procedentes de Europa, Latinoamérica, África y Asia, también han confirmado su deseo de contribuir.

La controversia sobre estos hipopótamos comenzó en 1981, cuando el cabecilla del llamado cártel de Medellín ingresó de manera ilegal a tres machos y una hembra provenientes de África, que comenzaron a reproducirse.

En 1993, el narcotraficante fue muerto y los animales quedaron viviendo libremente, sin que las autoridades se percataran de que en el corto plazo se convertirían en un problema.

Desde entonces, los hipopótamos no han dejado de reproducirse y de alterar el ecosistema de la región Magdalena Medio en el departamento de Antioquia, en los alrededores de la Hacienda Nápoles que habitó Escobar, ya que, por no ser animales nativos, no tienen depredadores naturales.

A mediados de abril pasado, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, anunció drásticas decisiones para reducir la población de hipopótamos que en el año 2030 podría alcanzar 500 ejemplares, lo que afectaría aún más los ecosistemas y otras especies nativas.

«Se adoptan dos protocolos clave: el de translocación (…) y el de eutanasia, bajo criterios responsables y éticos. Además, por primera vez se asignan recursos específicos para su implementación», afirmó la funcionaria al precisar que se cuenta con un presupuesto de más de 7.000 millones de pesos (1,9 millones de dólares).

También precisó que, en una primera etapa, la eutanasia alcanzaría a 80 de los 169 hipopótamos que habitan la región Magdalena Medio, en Antioquia, en los alrededores de la Hacienda Nápoles que habitó Escobar.

#Atención Gobierno anuncia que iniciará la eutanasia de hipopótamos descendientes de los 4 animales que importó al país el narcotraficante Pablo Escobar hace más de 30 años. La población supera ya los 160 individuos. La minsitra de Ambiente, Irene Vélez, explica que ningún país… pic.twitter.com/XGdrMMPP48 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 13, 2026



Por otra parte, confirmó que varios gobiernos han ofrecido trasladar los animales a países donde existen poblaciones nativas de hipopótamos, pero la respuesta ha sido negativa. (Información RT).