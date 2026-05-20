En Venezuela cayeron los presuntos responsables de la muerte y desaparición de Yulixa Toloza

–En el municipio Guanare del estado Portuguesa, en Venezuela, fueron capturadas dos personas supuestamente implicadas en el asesinato de Yulixa Toloza, de 52 años, luego de someterse a un procedimiento estético en la ciudad de Bogotá.

Los capturados fueron identificados como los esposos Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30, dueños del establecimiento «Beauty Láser», ubicado al sur de la capital colombiana, donde se le practicó a la víctima una lipólisis láser, tras la cual falleció. La detención de la pareja se produjo cuando viajaban, con sus dos hijos, hacia la parroquia Quebrada de la Virgen, de donde son oriundos.

Mientras tanto, en Cúcuta fueron detenidos Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, también de nacionalidad venezolana, presuntamente vinculados al caso. Uno de ellos sería tío de la propietaria del establecimiento Beauty Láser.

Las capturas las hicieron efectivas funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP-Guanare) del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa, en coordinación con organismos internacionales, mediante notificación azul de Interpol, luego que se hallara el carro en el cual Yulixa fue sacada de la capital colombiana, en inmediaciones de la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación anunció que, en virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, solicitará formalmente la entrega de los capturados a fin de procesarlos por la muerte y posterior desaparición de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado la víspera a un costado de la carretera entre los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca.

Como se ha informado profusamente, Yulixa desapareció el pasado 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de garaje ubicada en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Según la investigación, la mujer habría enfrentado graves complicaciones de salud durante la intervención que determinaron su muerte, por lo cual los responsables del procedimiento decidieron desaparecer el cuerpo fuera de la capital de la República.

Las cámaras de seguridad registraron cuando dos hombres sacaron a Yulixa del establecimiento y la subieron a un vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340. El automóvil salió de Bogotá en la madrugada del 14 de mayo y posteriormente fue rastreado hacia el norte del país y finalmente se localizó en cercanías a la capital de Norte de Santander.