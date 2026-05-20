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    El Eln anuncia cese al fuego durante la elección presidencial del 31 de mayo

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En un comunicado difundido en redes, el grupo terrorista Eln anunció que no interferirá el proceso electoral y para tal fin realizará un cese el fuego unilateral durante la jornada del 31 de mayo. La tregua comenzará a las 00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del 2 de junio del presente año.

    Además señala que «ha quedado claro, una vez más, que el Eln no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos» y puntualiza que la dirección nacional del grupo «orienta a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado».

    Finalmente aclara a la opinión nacional e internacional que en los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares orientados por Gustavo Petro contra el Eln la noche del 9 de mayo, en el área del municipio de Tibú (Norte de Santander), cayeron en el vacío y por tanto no tuvimos ni muertos ni heridos que lamentar.

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