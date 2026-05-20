El Eln anuncia cese al fuego durante la elección presidencial del 31 de mayo

–En un comunicado difundido en redes, el grupo terrorista Eln anunció que no interferirá el proceso electoral y para tal fin realizará un cese el fuego unilateral durante la jornada del 31 de mayo. La tregua comenzará a las 00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del 2 de junio del presente año.

Además señala que «ha quedado claro, una vez más, que el Eln no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos» y puntualiza que la dirección nacional del grupo «orienta a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado».

Finalmente aclara a la opinión nacional e internacional que en los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares orientados por Gustavo Petro contra el Eln la noche del 9 de mayo, en el área del municipio de Tibú (Norte de Santander), cayeron en el vacío y por tanto no tuvimos ni muertos ni heridos que lamentar.