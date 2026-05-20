Gobierno de Bolivia expulsó a embajadora de Colombia; sin embargo afirma que decisión no constituye ruptura de relaciones diplomáticas

–(Imagen Rodrigo Paz). La embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, fue expulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Bolivia, por declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre las protestas que se han venido realizado en ese país, las cuales fueron consideradas una “injerencia” en los asuntos internos.

En un comunicado publicado este miércoles, el Ministerio boliviano de Relaciones Exteriores notificó la decisión, y dio un plazo prudencial a la representante diplomática colombiana para abandonar su país, ello en reacción a las afirmaciones de Petro quien aseguró que “Bolivia vive una insurrección popular” y anunció la disposición de su gobierno de ayudar a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.

Además trinó:

Jamás defender la represión sobre el pueblo Boliviano. Se propone un diálogo entre las américas y jamás la idea de unas américas bajo el dominio de un solo pensamiento ajeno a nuestras culturas. pic.twitter.com/jbWtW1pUdF — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026

Este es el texto integral del comunicado del gobierno de Rodrigo Paz:

El Ministerio de Relaciones de Bolivia informa a la comunidad nacional e internacional que, en ejercicio de sus atribuciones soberanas y en estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el Gobierno boliviano ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes.

La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas.

El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente.

Bolivia reafirma que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización.

La presente decisión no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados.

EI Gobierno boliviano reitera asimismo su disposición de mantener abiertos los canales diplomáticos e institucionales correspondientes, en estricto apego al derecho internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al respeto recíproco que debe regir las relaciones entre Estados.

EI Estado Plurinacional de Bolivia continuará actuando con responsabilidad, prudencia y firme compromiso con la defensa de su soberanía, de la convivencia democrática y del respeto mutuo entre naciones.

La Paz, 20 de mayo de 2026

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Evo Morales Ayma

¡Diplomacia hipócrita! El gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia con el argumento de “injerencia” en asuntos internos del presidente

@petrogustavo

. Pero no hace lo mismo con los diplomáticos de EEUU. Israel, Unión Europea, Argentina y varios países gobernados por derechistas sumisos a Trump que apoyan la represión al pueblo boliviano.

El eslogan “Bolivia en el mundo, el mundo en Bolivia”, es otra mentira del gobierno y una prueba de su sometimiento al imperialismo y la derecha genocida internacional.