Cumbre en Pekín: Putin y Xi apoyan estatus de América Latina como zona de paz y derecho de países a «elegir autónomamente sus vías de desarrollo y sus socios»

–(Imagen Huang Jingwen-Xinhua). Rusia y China se han mostrado en contra de las acciones que violen la Carta Magna de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, según se desprende de la declaración conjunta firmada por el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante la visita oficial de este último a Pekín.

«Las partes reafirman su apoyo al estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz, respaldan a los países de América Latina y el Caribe en la elección independiente de sus vías de desarrollo y socios; se oponen a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países», así como a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de los países de América Latina y el Caribe bajo cualquier pretexto».

Las partes señalaron que acciones como «el pérfido lanzamiento de ataques militares contra otros países» y «el uso hipócrita de las negociaciones como cobertura para preparar dichos ataques» violan gravemente los propósitos y principios de la Carta de la ONU, en una aparente alusión a la agresión de Israel y EE.UU. contra Irán. También mencionaron el asesinato de representantes de la dirigencia de Estados soberanos y el socavamiento de su situación política interna como prácticas inaceptables.

El texto agrega que «el descarado secuestro de líderes nacionales para someterlos a una farsa judicial» causa un daño irreparable a los cimientos del orden global surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Las partes afirmaron que rechazan categóricamente estas acciones y las condenan enérgicamente.

Por otra parte, Pekín y Moscú manifestaron su preocupación por la creciente militarización de las zonas polares por parte de Estados Unidos y sus aliados, según el texto difundido. Asimismo, reafirmaron su adhesión a las normas del derecho internacional en el Ártico y al respeto de la soberanía e integridad territorial de los Estados árticos.

El documento señala que los firmantes expresan su interés en preservar el Ártico como una zona de paz, estabilidad y baja tensión político-militar. También abogan por el desarrollo de un diálogo constructivo y una cooperación mutuamente beneficiosa en la región, incluso a través de foros multilaterales especializados como el Consejo Ártico.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, se reunieron en Pekín para debatir las cuestiones más importantes y sensibles de las relaciones bilaterales.

Las negociaciones se celebraron en formato reducido y ampliado, con la participación de miembros clave de la delegación rusa que acompaña al mandatario en su visita a China.

Al término de la reunión bilateral, los jefes de Estado firmaron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la asociación integral y la cooperación estratégica, así como también sobre la profundización de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Putin y Xi también adoptaron una declaración conjunta sobre el establecimiento de un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales.

Además, los altos funcionarios rusos y chinos firmaron 20 documentos. (InformAción RT).