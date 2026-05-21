Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves mayo 21, 2026 -Dólar TRM: $ $3,701.37 (vigente 22 de mayo) -Euro $ 4,312.30 -Bitcoin US$ 77.694,50 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 411,18 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,13 -Petróleo Brent US$ 97,66 -Oro-Compra Banco de la República $ 510.780,92 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorWilson Hermanto y Scipione Sangiovanni en concierto con la Filarmónica este 21 de mayo Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 22 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Constanza Turbay Cote pidió esclarecer muerte de su familia para perdonar Iván Briceño lunes septiembre 19, 2011 Nacional Resultados de las loterías y chances de este miércoles 5 de febrero en Colombia Ariel Cabrera jueves febrero 6, 2020 Nacional Dos muertos dejan accidente de tránsito en San Agustín, Huila Andres Felipe Gama viernes mayo 8, 2015 Nacional ONU: Más de 6 mil personas huyen y 7 mil más están sitiadas en el Chocó por guerra entre grupos ilegales Ariel Cabrera miércoles mayo 18, 2016