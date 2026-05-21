-Dólar TRM: $ $3,701.37 (vigente 22 de mayo)

-Euro $ 4,312.30

-Bitcoin US$ 77.694,50

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 411,18

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,13

-Petróleo Brent US$ 97,66

-Oro-Compra Banco de la República $ 510.780,92