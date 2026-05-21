Wilson Hermanto y Scipione Sangiovanni en concierto con la Filarmónica este 21 de mayo

Crédito: Kike Barona

La Filarmónica de Bogotá continúa consolidando su programación internacional con la llegada del director de orquesta Wilson Hermanto (Estados Unidos) y el pianista Scipione Sangiovanni (Italia), quienes protagonizarán un único concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el jueves 21 de mayo a las 8:00 p. m.

La presentación reunirá a dos destacados artistas de trayectoria internacional en una noche dedicada a grandes compositores del repertorio universal. Con la dirección de Wilson Hermanto, la Filarmónica de Bogotá interpretará la “Obertura Carnaval, Op. 92” de Antonín Dvorák (1841 – 1904), una obra vibrante inspirada en la naturaleza, la vida y el amor.

El pianista italiano Scipione Sangiovanni será el solista invitado en el “Concierto para piano No. 1, Op. 15” de Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), una de las primeras grandes obras orquestales del compositor alemán y pieza clave en la evolución de su lenguaje musical.

21 mayo de 2026- Dulces y salvajes fantasías

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Fecha: jueves 21 mayo 2026

Hora: 08:00 p. m.

08:00 p. m. Entrada con boletería

Sobre el director de orquesta Wilson Hermanto

Wilson Hermanto, director de orquesta (Estados Unidos). / Crédito: Archivo del artista

Elogiado por su profunda musicalidad, autoridad natural, energía y elegancia, Wilson Hermanto es Director Invitado Principal de la orquesta de cámara Cameristi della Scala desde 2017. Durante la temporada 2026, regresa a la Elbphilharmonie de Hamburgo junto a la Cameristi della Scala y próximamente debutará con la Filarmónica del Teatro Comunale de Bolonia, la Filarmónica de Praga y la Orquesta Nacional de Auvernia-Ródano-Alpes.

Nacido en Indonesia y residente durante muchos años en Suiza, se graduó del Conservatorio Peabody de Música y posteriormente realizó una maestría en dirección de orquesta en la Manhattan School of Music. Durante más de una década contó con la mentoría de Sir Colin Davis, figura fundamental en su desarrollo musical.

Acerca del pianista Scipione Sangiovanni

Scipione Sangiovanni, piano (Italia). / Crédito: Archivo del artista

Su carrera musical reúne importantes reconocimientos en concursos internacionales pertenecientes a la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique. Ha sido ganador del Rina Sala Gallo de Monza y del Svetislav Stancic de Zagabria, además de recibir premios en el Jaen, Maria Canals de Barcelona, el Tbilisi International Piano Competition y el Scottish de Glasgow.

Se ha presentado en escenarios de gran prestigio como el Teatro La Fenice de Venecia, el Mozarteum de Salzburgo, el Palau de la Música de Barcelona, la Konzerthaus de Berlín, la Salle Cortot de París y la Weill Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva York, entre otros.

Las Agrupaciones Filarmónicas recorren Bogotá

Como parte de la programación de esta semana, las Agrupaciones Filarmónicas continuarán llevando su música a distintos escenarios de la ciudad con conciertos gratuitos en localidades como La Candelaria, San Cristóbal y Tunjuelito, además de una nueva presentación en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Jueves 21 de mayo – 4:00 p. m.Iglesia San Ignacio (Calle 10 No. 6 – 26) – La CandelariaOrquesta Filarmónica Juvenil

Director invitado: Jesús David Caro (Ganador Beca Residencia de Dirección Filarmónica 2025)

Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 23 de mayo – 3:00 p. m.Parroquia San Francisco Javier (Carrera 5 A No. 8-49 Sur) – San CristóbalOrquesta Filarmónica Juvenil de Cámara

Director: Julien Faure

Entrada libre hasta completar aforo

Domingo 24 de mayo – 3:00 p. m.Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal – TunjuelitoCoro Filarmónico Juvenil

Directora: Johanna Molano

Entrada libre hasta completar aforo

Domingo 24 de mayo – 11:00 a. m.Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo – SubaOrquesta Filarmónica Juvenil

Director invitado: Jesús David Caro (Ganador Beca Residencia de Dirección Filarmónica 2025)

Con boletería a través de TuBoleta y taquillas del teatro.

La información y las imágenes fueron tomadas de Portal Bogotá

https://bogota.gov.co/que-hacer/cultura/concierto-filarmonica-de-bogota-en-la-julio-mario-21-mayo-2026.