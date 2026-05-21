La CAR y Bogotá blindan más de 350 mil hectáreas para proteger el agua de millones de personas frente al fenómeno de El Niño

–El gobierno de Bogotá, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el aval del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, definieron blindar más de 350 mil nuevas hectáreas para proteger el agua de millones de personas, ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, una temporada que se caracteriza por la escasez de lluvias.

Al respecto, firmaron una resolución conjunta que adiciona 350.010,68 hectáreas nuevas de Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico.

La resolución permitirá focalizar inversiones ambientales del Distrito orientadas a conservación, restauración ecológica, adquisición de predios, pagos por servicios ambientales – PSA y acuerdos de conservación.

La decisión consolida una estrategia regional articulada para proteger páramos, bosques altoandinos, humedales y otros ecosistemas fundamentales para millones de personas en Bogotá y los municipios aledaños de Cundinamarca.

El área incorporada, equivalente a casi dos veces el tamaño de Bogotá, marca un hito ambiental en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Mientras entre 2018 y 2022 se declararon 320 mil hectáreas de conservación hídrica, esta administración logró adicionar más de 350 mil nuevas hectáreas en un solo proceso técnico y con articulación regional.

“Proteger el agua de Bogotá empieza mucho antes de que llegue a nuestras casas: empieza en los páramos, en los bosques, en los humedales y en las zonas rurales que regulan este recurso. Con esta resolución conjunta damos un paso muy importante para orientar mejor las inversiones ambientales hacia donde más se necesitan: conservar predios estratégicos, restaurar ecosistemas y fortalecer los acuerdos con las comunidades que cuidan los territorios donde nace y se protege el agua de la ciudad y la región”, señaló la secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto.

Por su parte, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director general de la CAR señaló que, “estas alianzas estratégicas permiten fortalecer las acciones de prevención y adaptación frente a la variabilidad climática, especialmente ante la posible disminución de la oferta hídrica, a través del trabajo articulado entre entidades, que busca blindar los territorios, promover el uso eficiente del recurso hídrico y garantizar medidas oportunas para la protección ambiental y el abastecimiento de las comunidades”.

Todo esto permitirá proteger ecosistemas clave para garantizar el abastecimiento de agua de Bogotá y la región, mejorar la conectividad ecológica, conservar la biodiversidad y fortalecer la adaptación frente a la crisis climática y los periodos de escasez de agua.

No hay tiempo que perder ante el fenómeno de El Niño ??? Hacemos un llamado urgente a los alcaldes para activar planes de emergencia y anticiparnos a los riesgos por altas temperaturas, incendios forestales y reducción en fuentes hídricas. ? https://t.co/Abst3ojYo7 pic.twitter.com/247d1u8E5e — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) May 20, 2026

El proceso técnico fue liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente desde 2024 e incluyó recopilación de información oficial y análisis de variables relacionadas con el agua, los ecosistemas, el suelo y las características del territorio para identificar las áreas prioritarias para la conservación.

El estudio se desarrolló sobre más de 570 mil hectáreas, un territorio equivalente a más de 5.000 parques Simón Bolívar, ubicado en las partes alta y media de la cuenca del río Bogotá y en sectores estratégicos de las cuencas de los ríos Suárez, Carare-Minero y Negro, y el Páramo de Guerrero.

De las nuevas áreas concertadas, el 61% corresponde a la cuenca del río Bogotá; el 95% se ubica en zonas rurales de Bogotá y la región; y más del 97 % fue clasificado con prioridad muy alta y alta para la conservación del agua.

¡Damos un paso firme y articulado con la @CAR_Cundi para proteger el agua y los ecosistemas esenciales para su regulación!

Con la firma de esta Resolución Conjunta, sumamos 350.010 nuevas hectáreas de Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico. ¡Un… pic.twitter.com/xu4UNEBdN3 — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) May 20, 2026

Esta resolución conjunta fue avalada por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, en cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá, que permitirá la coordinación entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de la región.

El Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá está integrado por el Acueducto de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente en representación del Distrito Capital, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca y dos municipios representantes de la cuenca del río Bogotá.