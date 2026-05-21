Registraduría culminó exitosamente simulacro nacional de escrutinios para las elecciones presidenciales 2026

–La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este jueves que culminó exitosamente el simulacro nacional de escrutinios para las elecciones de presidencia 2026, durante el cual se validó el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas, la trazabilidad de la información electoral, así como los mecanismos de contingencia y seguimiento en tiempo real, con la participación de autoridades electorales, organismos de control, auditoría técnica internacional y misiones de observación de la Unión Europea, OEA y la Misión de Observación Electoral, MOE.

Según la Registraduría, este simulacro permitió fortalecer la preparación técnica y operativa de las comisiones escrutadoras y de todos los actores involucrados, garantizando la articulación institucional de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

El simulacro se adelantó durante dos días consecutivos el simulacro nacional de escrutinios, con el propósito de evaluar la funcionalidad del software mediante el cual se verificarán y consolidarán los resultados de las votaciones de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026.

Estas pruebas técnicas se realizaron con el 100 % de las mesas de votación que se instalarán en los 1.104 municipios del país el próximo 31 de mayo. En ellas, jueces de la República y notarios verificaron las soluciones informáticas dispuestas para el procesamiento de datos en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma web de seguimiento y control de los escrutinios.

El simulacro nacional de escrutinios contó con el acompañamiento de representantes de los órganos de control, los auditores de sistemas de las organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), en su calidad de auditor externo internacional.

El gerente de Informática de la Registraduría Nacional, Hoslander Sáenz Barrera, entregó un balance muy positivo del ejercicio: “Finalizamos con éxito el simulacro nacional de escrutinios, en el que se evaluaron la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y los equipos dispuestos para las elecciones presidenciales. Esta prueba nos permite garantizar que toda la infraestructura cumple con los requisitos exigidos para atender de manera oportuna, eficiente y transparente el proceso electoral del próximo 31 de mayo”.

La Registraduría Nacional recuerda que, como parte de las actividades previas orientadas a fortalecer la integridad, confiabilidad y transparencia de las elecciones presidenciales, hoy 21 de mayo se llevará a cabo el simulacro nacional de digitalización del formulario E-14.