Supersalud devela graves fallas en auditoría integral al modelo de salud del FOMAG

–La Superintendencia Nacional de Salud informó que a través de una auditoría integral y del seguimiento permanente al modelo de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ha puesto en evidencia graves fallas relacionadas con la estructuración, conformación y contratación de la red nacional de prestadores de servicios de salud, un aspecto considerado vital para garantizar la prestación efectiva de los servicios a más de 800.000 usuarios, entre docentes, pensionados y sus familias.

La SuperSalud indicó que en el seguimiento realizado se evidenció que ocho de las 13 órdenes impartidas presentan incumplimientos.

Este proceso se enmarca en la medida cautelar impuesta mediante la Resolución 2025310060008564-6 del 23 de septiembre de 2025, prorrogada posteriormente en diciembre del mismo año, luego de identificar riesgos en la operación del modelo de salud. La medida vence el 23 de diciembre de 2026 o hasta que se superen las causas que la originaron.

En lo que respecta a la contratación de la red, el organismo de control advierte que es uno de los puntos más sensibles del modelo, ya que de allí dependen la oportunidad en la atención, el control de indicadores, la trazabilidad de los recursos y la adecuada gestión de peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela.

Dentro de las órdenes impartidas en la medida cautelar ordenada el pasado mes de septiembre, se requirió a la Fiduprevisora S.A., como administradora del Fondo, la ejecución de un plan con informes semanales de cumplimiento y la garantía del flujo oportuno de recursos.

El informe debe incluir el monitoreo detallado de la prestación de servicios y la entrega de medicamentos; respuestas oportunas a las reclamaciones en salud; la garantía de contratación suficiente de equipos de cuidado integral; la gestión del riesgo en salud para enfermedades crónicas y de alto costo; la depuración y conciliación de cuentas, con acuerdos de pago no superiores a un año; y el pago oportuno de la facturación corriente a prestadores y proveedores.

La Supersalud también señaló que las órdenes técnicas, financieras, jurídicas y de información impartidas a la Fiduprevisora han estado enfocadas en el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Acuerdo 03 de 2024, especialmente en lo relacionado con la conformación y presentación de la Red Nacional de Prestadores ante el Consejo Directivo del FOMAG.

Dentro de las actuaciones adelantadas al modelo de salud de los docentes, la Supersalud ha realizado reuniones técnicas con la Red de Controladores, participado permanentemente en mesas de trabajo de la Comisión Nacional de Salud, surtido requerimientos administrativos sobre flujo de recursos y prestación de servicios, además de auditorías regionales para verificar el cumplimiento operativo, financiero y normativo del modelo.

Una de estas auditorías se realizó recientemente en Medellín, Antioquia, donde se revisaron aspectos relacionados con la operación de la red y la garantía en la prestación de los servicios de salud y actualmente en Bogotá D.C.

Usuarios de FOMAG por departamento?

Tabla de Documentos

Departamento Total Afiliados % participación

Bogotá 106,526 12.70%

Antioquia 94,927 11.40%

Santander 43,371 5.20%

Córdoba 40,292 4.80%

Cundinamarca 33,506 4.00%

Nariño 33,016 4.00%

Boyacá 28,483 3.40%

Cauca 28,648 3.40%

?Norte de Santander 28,252 3.40%

?Tolima 26,526 3.20%

Barranquilla 24,833 3.00%

Huila 24,958 3.00%

Cesar 24,648 2.90%

Valle del Cauca 24,176 2.90%

Cali 23,977 2.90%

Sucre 21,680 2.60%

La Guajira 19,822 2.40%

Cartagena 18,879 2.30%

Caldas 19,197 2.30%

Bolívar 17,290 2.10%

Magdalena 17,498 2.10%

Risaralda 17,281 2.10%

Meta 16,578 2.00%

Santa Marta 14,204 1.70%

Atlántico 12,401 1.50%

Chocó 12,751 1.50%

Caquetá 11,336 1.40%

Quindío 10,759 1.30%

Casanare 9,415 1.10%

Putumayo 9,217 1.10%

Arauca 6,685 0.80%

Buenaventura 5,376 0.60%

Guaviare 2,176 0.30%

Amazonas 1,951 0.20%

Vichada 1,542 0.20%

San Andrés y Providencia 964 0.10%

Guainía 1,075 0.10%

Vaupés 1,192 0.10%

?No identificado 200 0.00%

Fuente: BDUA SISPRO corte marzo de 2026, fecha de consulta 15/05/26?

La Superintendencia Nacional de Salud continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control, en el marco de las facultades otorgadas por la ley, con el fin de ordenar correctivos frente a riesgos que puedan afectar la atención de los usuarios o comprometer los recursos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud.?

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