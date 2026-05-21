China rechaza acusaciones de EE.UU. contra Raúl Castro

–China ha expresado su rechazo a las acusaciones de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro e insta a Washington a dejar de amenazar a la isla «con el uso de la fuerza».

«China se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales sin base en el derecho internacional y sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU», así como a «la manipulación abusiva de los procedimientos judiciales», afirmó en una rueda de prensa este jueves, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun.

En ese sentido, el vocero señaló que Estados Unidos «debe dejar de agitar la amenaza de las sanciones y la amenaza judicial contra Cuba», al tiempo que tiene que «dejar de recurrir a la amenaza de la fuerza a la menor ocasión».

«China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y dignidad nacional, y se opone a la injerencia extranjera», destacó.

La Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al expresidente de Cuba, Raúl Castro, y a otras cinco personas por presuntamente haber causado la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, en el derribo de dos aeronaves en 1996. Desde entonces, La Habana ha afirmado que los aviones incursionaron ilegalmente en su espacio aéreo y que actuó conforme a derecho.

Según declaraciones del fiscal general en funciones de EE.UU., Todd Blanche, el líder cubano está acusado de conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses, a lo que se suman dos cargos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato, a partir de una causa presentada en el distrito judicial de Miami en abril de 2022.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como una «acción política» la acusación presentada por la Justicia de EE.UU. en contra del exmandatario cubano. «Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba», escribió el mandatario en su cuenta en X.

La Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al expresidente de Cuba, Raúl Castro, y a otras cinco personas de, presuntamente, haber causado la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, en el contexto del derribo de dos aeronaves, en 1996. Desde entonces, La Habana ha afirmado que los aviones incursionaron ilegalmente en su espacio aéreo y que actuó conforme a derecho.

Por su parte, el Gobierno cubano acusó a Washington de valerse de maniobras judiciales «oscuras» para intentar justificar ante la opinión pública agresiones contra Estados soberanos. «Su amparo no es la justicia; su amparo es el uso del poderío militar descomunal que tiene el Gobierno de EE.UU. Debe decirse y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano», advirtió el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.

El diplomático calificó la acusación contra Castro y las otras cinco personas como «fraudulenta», denunció que «no tiene asidero legal, no tiene asidero político ni asidero moral alguno», y aseguró que «debe verse como parte de la escalada creciente, agresiva» desatada por la Casa Blanca contra el país caribeño durante 2026.

El periodista internacional José Manzaneda señaló este jueves en declaraciones a RT que las acusaciones de Estados Unidos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, forman parte de «un esquema de intervención judicial y política» contra la isla «muy similar a la que se aplicó en Venezuela», en el marco de lo que describió como «una gran operación propagandística».

«Recordemos que fue imputado Nicolás Maduro por supuestos delitos de narcotráfico y, posteriormente, meses después, hubo una intervención militar y un secuestro precisamente para llevarlo a Estados Unidos», recordó Manzaneda, que vinculó esa secuencia con la imputación al expresidente cubano por un hecho «muy peregrino» ocurrido hace «nada más y nada menos que 30 años».

Sobre este caso concreto, señaló que se trata de «la muerte de cuatro personas que iban en dos avionetas que violaron hasta 25 veces el espacio aéreo de un país», a pesar de «todas las advertencias no solamente a los infractores, sino también al propio Gobierno de Estados Unidos».

En este contexto, afirmó que esto «podría ser la antesala de una intervención militar similar a la de Venezuela», y advirtió que también «forma parte de una operación de presión, de guerra psicológica» contra el Gobierno y el pueblo cubanos. (Información RT).