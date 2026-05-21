Trump niega que envío de portaviones USS Nimitz al Caribe sea para intimidar a Cuba

–(Imagen USSouthem Command). El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó este jueves el envío del portaviones USS Nimitz al Caribe y la posible relación que tendría tal acción en su política de máxima presión contra Cuba, cuyo régimen ha denunciado que Washington ha recrudecido el bloqueo económico a la isla y las medidas de «genocidio» implementadas contra el pueblo cubano.

Al ser interrogado en la Casa Blanca por la prensa sobre si el portaviones guardaba relación con sus acciones contra La Habana, Trump señaló: «No, para nada. Cuba, mira, es un país fallido. Todo el mundo sabe que no tienen electricidad. No tienen dinero, no tienen realmente nada».

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group! The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

TRADUCCIÓN: Comando sur

¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!

El portaaviones USS Nimitz (CVN 68), el Ala Aérea Embarcada 17 (CVW-17), el USS Gridley (DDG 101) y el USNS Patuxent (T-AO 201) son el epítome (cualidad o categoría) de la preparación y presencia, el alcance y letalidad inigualables, y la ventaja estratégica. El USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, asegurando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el Estrecho de Taiwán hasta el Golfo Arábigo.

——-

Según Trump, las vicisitudes que enfrentan los cubanos son culpa del Gobierno y no de las políticas de asfixia que ejecuta Washington para intentar derrocar a las autoridades cubanas.

«No tienen comida y vamos a ayudarlos y podemos ayudarlos porque la gente, porque en primer lugar quiero ayudarlos de forma humanitaria, pero tenemos la población cubanoamericana, gran parte de ella viviendo en Miami y Florida», señaló el mandatario estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó este jueves el envío de un portaviones al Caribe y la posible relación que tendría tal acción en su política de máxima presión contra Cuba, país que ha denunciado que Washington sostiene una arremetida que se recrudece con el bloqueo económico a la isla y las medidas de «genocidio» implementadas contra el pueblo cubano.

Al ser interrogado en la Casa Blanca por la prensa sobre si el portaviones guardaba relación con sus acciones contra La Habana, Trump señaló: «No, para nada. Cuba mira, es un país fallido. Todo el mundo sabe que no tienen electricidad. No tienen dinero, no tienen realmente nada».

EE. UU. lanza una acusación penal contra Raúl Castro por ordenar derribar dos avionetas de una ONG y matar a las cuatro personas que iban a bordo El derribo de dos avionetas civiles en 1996 provocó una de las mayores tensiones entre Cuba y Estados Unidos tras la Guerra Fría.… pic.twitter.com/kMHua1MQ0B — DW Español (@dw_espanol) May 20, 2026

La Habana ha denunciado desde hace décadas que precisamente el bloqueo económico contra la isla, como parte de la política extraterritorial de EE.UU., es el que ha provocado de forma sistemática que los cubanos tengan dificultades para su normal desarrollo como nación y en consecuencia tener problemas para acceder a energía, alimentos, medicinas, y cualquier otro tipo de bien fundamental para el normal desenvolvimiento de la vida.

Sin embargo, Trump asegura que las vicisitudes que enfrentan los cubanos son culpa del Gobierno y no de las políticas de asfixia que ejecuta Washington para intentar derrocar a las autoridades cubanas. «No tienen comida y vamos a ayudarlos y podemos ayudarlos porque la gente, porque en primer lugar quiero ayudarlos de forma humanitaria, pero tenemos la población cubanoamericana, gran parte de ella viviendo en Miami y Florida», señaló el mandatario estadounidense.

El portaaviones USS Nimitz ingresa al Mar Caribe. En un despliegue sin precedentes, el Grupo de Combate del portaaviones USS Nimitz ha entrado oficialmente este 21 de mayo a las aguas del Mar Caribe. Este movimiento militar se produce en el punto más alto de tensión en la… pic.twitter.com/CELw4jWtqx — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 21, 2026

El hecho es que el portaviones de USS Nimitz de EE.UU. ya está en el Caribe, en un aparente despliegue dirigido contra Cuba que coincide con la imputación formal al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos aviones civiles hace 30 años. El Nimitz llegó tras un recorrido por Sudamérica, donde fue visitado por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast, y Uruguay, Yamandú Orsi.

El Nimitz es una de las mayores plataformas de combate naval del mundo que funciona con propulsión nuclear y puede operar durante largos períodos sin necesidad de reabastecimiento. Transporta 60 aeronaves entre cazas, helicópteros y aviones de vigilancia.

«El USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, asegurando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Arábigo», afirmó el Comando Sur de EE.UU.

En marzo pasado, el Comando Sur informó que el portaviones más antiguo de EE.UU. realizaría este año maniobras militares con las fuerzas marítimas de 10 naciones «aliadas» de América Latina, incluidas algunas que tienen costas caribeñas.

En aquella ocasión señalaron que el USS Nimitz se desplegaría en el Atlántico Sur junto con el destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke USS Gridley como parte de la misión ‘Southern Seas 2026’ (‘Mares del Sur 2026’, en español).

Según lo describen las Fuerzas Navales de EE.UU, los portaaviones de clase Nimitz son el pináculo de la proyección móvil del poder aéreo naval y de la presencia operativa avanzada. Ningún otro sistema de armas tiene la capacidad de respuesta, la resistencia, el poder multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla o las capacidades de comando y control de un grupo de ataque de portaaviones y un ala aérea embarcada.

El Nimitz Carrier Strike Group está formado por Nimitz, su buque insignia; personal embarcado del Carrier Strike Group 11; DESRON 9; Ala Aérea de Portaaviones (CVW) 17 embarcada; y Gridley. CVW 17 consta de seis escuadrones que vuelan F/A-18E/F Super Hornets, EA-18G Growlers, C-2A Greyhounds y MH-60R/S Sea Hawks.

Estos escuadrones incluyen el Escuadrón Marítimo de Helicópteros (HSM) 73, el Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC) 6, el Escuadrón de Apoyo Logístico de Flota (VRC) 40, el Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 22, el VFA-137 y el Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 139.

Lethal. Precise. Ready.

U.S. military forces deployed to the #SOUTHCOM area of responsibility are demonstrating America's resolve to ensure the Western Hemisphere is safe from threats that undermine security, stability and democracy. @DeptofWar @SecWar pic.twitter.com/kFXSCRzJ47 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 18, 2026



TRADUCCIÓN:

Letal. Preciso. Listo.

Las fuerzas militares de EE.UU. desplegadas en el área de responsabilidad de #SOUTHCOM están demostrando la determinación de América para garantizar que el Hemisferio Occidental esté a salvo de amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia.

—

(Con información de RT y del Comando Sur EE.UU).