Gobierno Nacional investiga a 37 organismos de tránsito: Más de 7,5 millones de fotomultas están bajo la lupa y 5,8 millones quedarán sin validez

–El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.

Las actuaciones adelantadas por la Superintendencia evidenciaron posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.

Durante la investigación se identificó que:

-12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño.

-7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros.

-18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que esta actuación marca un precedente histórico en defensa de los ciudadanos y la legalidad.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.

La Superintendencia de Transporte identificó además que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.

En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.

Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación son:

Cali: 2,7 millones de comparendos.

Medellín: más de 717 mil comparendos.

Bogotá: cerca de 294 mil comparendos.

Barranquilla: más de 131 mil comparendos.

Adicionalmente, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.

Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que estas actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.

“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el superintendente.

El Gobierno Nacional reiteró que continuará adelantando las actuaciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los sistemas de fotodetección operen bajo el estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia frente a los ciudadanos.

Consulte el listado de fechas de comparendos y organismos de tránsito a nivel nacional:

No. ORGANISMO DE TRANSITO QUE OPERAN SAST — Fecha Inicial — Fecha Final

1 Secretaria de Movilidad de Medellín 10/12/18 — 28/04/20

2 División de Tránsito y Transporte de la Dorada 10/12/18 — 3/09/19

3 Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio 10/12/18 — 20/10/19

4 Secretaria de Movilidad de Santiago de Cali 10/12/18 — 21/11/24

5 Secretaria Distrital de Movilidad Bogotá 12/12/18 — 6/01/20

6 Secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla 27/12/18 — 17/09/19

7 Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal 18/12/18 — 24/07/19

8 Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario 14/01/19 — 31/10/19

9 Secretaria de Movilidad de Itagüí 1/02/19 — 5/07/20

10 Secretaria de Movilidad y Tránsito de Sabaneta 1/02/19 — 21/11/24

11 Oficina de Transito y Transporte Departamental del Magdalena 1/02/19 — 29/08/19

12 Secretaria de Movilidad de Bello 27/02/19 — 16/02/20

13 Secretaria Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa 27/02/19 — 15/09/19

14 Instituto de Tránsito del Atlántico 27/02/19 — 12/08/19

15 Secretaria Municipal de Transito y Transporte de Puerto Colombia 27/02/19 — 25/11/19

16 Secretaria Municipal de Transporte y Transito de Arjona 27/02/19 — 19/12/19

17 Secretaria de Transito y Transporte Municipal de Turbaco 26/03/19 — 28/11/19

18 Instituto Municipal de Transito y Transporte de Soledad 26/03/19 — 9/12/19

19 Secretaría de tránsito y Transporte de la Alcaldía de San José de Cúcuta 26/03/19 — 21/11/24

20 Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca 30/04/19 — 21/11/24

21 Organismo de Transito Municipal de Palermo 29/04/19 — 21/11/24

22 Instituto Municipal de Transito y Transporte de Fundación (INTRASFUN) 10/05/19 — 21/11/24

23 Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios 10/05/19 — 21/11/24

24 Secretaria de Movilidad y Transporte de Cartago 24/05/19 — 21/11/24

25 Secretaria de Transito y Transporte de Yumbo 8/07/19 — 21/11/24

26 Secretaria de Transito, Transporte y Movilidad del Municipio de Yotoco 8/07/19 — 21/11/24

27 Instituto de Transito y Transporte Municipal de Ciénaga 8/08/19 — 26/05/21

28 Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja 20/09/19 — 21/11/24

29 Secretaria de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta 15/11/19 — 21/11/24

30 Secretaria de Transito y Transporte Municipal de Popayán 20/11/19 — 21/11/24

31 Instituto Municipal de Transito y Transporte de Aguachica 28/11/19 — 21/11/24

32 Secretaria Municipal de Transporte y Transito de Montería 13/12/19 — 12/12/24

33 Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica 14/01/20 — 13/01/25

34 Secretaria de Transito y Transporte de Palmira 22/05/20 — 21/05/25

35 Secretaria de Transito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao 21/07/20 — 20/07/25

36 Secretaria de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca 12/02/21 — 11/02/26

37 Secretaria de Transporte y Movilidad de Zipaquirá 16/12/20 — 15/12/25