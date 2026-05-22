Alcalde Galán culpó a Petro del vandalismo y la violencia en la campaña electoral

–«Atacar una sede política no es manifestación social: es violencia», trinó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán al rechazar los actos vandálicos contra la sede de la candidata presidencial Paloma Valencia y otros establecimientos en la capital de la república durante una marcha este jueves.

Tras afirmar que actos violentos como estos son reprochables y son una afrenta a la democracia misma, el mandatario Distrital culpó de ellos al presidente Gustavo Petro.

«La violencia de hoy en Bogotá, y en otras ciudades como Cali, es responsabilidad del gobierno nacional», advirtió..

«No nos podemos equivocar: la violencia política escala rápido y nos tenemos que alejar de discursos que la romanticen o justifiquen», puntualizó, exigiendo al presidente Gustavo Petro que, con el único objetivo de garantizar unas elecciones en paz y proteger nuestra democracia, expida una orden escrita, que sea de público conocimiento, en la que se le dé la instrucción a la Policía de acompañar las manifestaciones de la mano del Ministerio Público.

«Presidente, es su deber constitucional hacer todo lo necesario para evitar que actos violentos como los de hoy, o incluso peores, se repitan. Actúe con responsabilidad como presidente de todos los colombianos», puntualizó el alcalde Galán.

La violencia de hoy en Bogotá, y en otras ciudades como Cali, es responsabilidad del gobierno nacional. Le exijo al Gobierno Nacional, al presidente @petrogustavo, que, con el único objetivo de garantizar unas elecciones en paz y proteger nuestra democracia, expida una orden… pic.twitter.com/L1EuOwmnC6 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 22, 2026

La candidata Paloma Valencia también responsabilizó al jefe del Estado y a su candidato presidencial de Pacto Histórico.

«Petro y Cepeda promueven la violencia contra la oposición. Las fachadas de las casas no son públicas, son privadas. Nos las quieren expropiar», precisó. «Y cuando algo es público tampoco es para dañarlo, ni para que el Pacto Histórico se lo tome, como hicieron con la universidad Nacional o la de Antioquia. Respeten», agregó.

Igualmente, su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, condenó el hecho:

La diferencia no puede expresarse atacando una sede ni intimidando a las personas que trabajan todos los días en esta campaña. Por eso importan los debates: espacios para sentarse con un contradictor y defender ideas con argumentos. Cuando las campañas dejan de hablar entre sí y… pic.twitter.com/Wx37rdaxg2 — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) May 22, 2026

La sede del Partido Mira también fue vandalizada con grafitis ofensivos y mensajes de odio, según lo reportó la colectividad en un comunicado.