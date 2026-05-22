Rusia acusa a Ucrania de «atroz» ataque a universidad con drones

–Un centro educativo en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, fue atacado con drones por Ucrania, dejando un número no precisado de muertos y heridos. «Un crimen atroz. Los responsables de este crimen deben ser castigados. En definitiva, el régimen de Kiev debe ser castigado», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La localidad de Starobilsk, ubicada en la región de Lugansk, a unos 65 kilómetros de la línea del frente, en el este de Ucrania, está ocupada casi en su totalidad por Rusia, que reclama la región como propia.

Las imágenes difundidas por el gobernador de la región, instalado por Rusia, mostraban lo que parecía ser un centro educativo Starobilsk, con las ventanas destrozadas y llamas visibles en una de ellas.

Kiev ataca residencia de estudiantes cuando menores duermen Las Fuerzas Armadas ucranianas bombardearon con drones un edificio universitario y una residencia estudiantil pic.twitter.com/qGaZyXHaro — RT en Español (@ActualidadRT) May 22, 2026

«Drones enemigos atacaron el edificio académico y la residencia del Centro de Formación Profesional de Starobelsk», declaró Leonid Pasechnik, el gobernador instalado por Moscú, en una publicación en la aplicación de mensajería rusa MAX, utilizando el nombre ruso para la localidad.

«En el momento del ataque, se encontraban allí 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Treinta y cinco sufrieron heridas de diversa gravedad», añadió. La cifra fue confirmada por Yana Lantratova, Comisionada de Derechos Humanos de Rusia, que precisó que el colegio de Starobilsk, el que habrían impactado cuatro drones ucranianos, pertenece a la Universidad Pedagógica de Lugansk.

Los equipos de rescate han recuperado al menos cuatro cuerpos de entre los escombros y continúan buscando a otras personas, informaron los medios estatales rusos, citando al Ministerio de Situaciones de Emergencia del país.

El Comité de Investigación de Rusia, encargado de investigar delitos graves, acusó al ejército ucraniano de lanzar cuatro drones contra el edificio. «Como consecuencia del ataque, el edificio de cinco plantas se derrumbó hasta el segundo piso», señaló.

Peskov declaró que «lo más importante ahora es retirar los escombros y brindar asistencia a quienes aún permanecen atrapados».

Las autoridades locales aseguran que el equipo de emergencia trabaja cautelosamente para rescatar a posibles atrapados entre los escombros por miedo a nuevos ataques. Además, advierten que el incendio en el edificio todavía no está controlado y corre el peligro de derrumbarse por completo.

Las autoridades federales han calificado el ataque como atentado terrorista: «Los terroristas atacan deliberadamente a niños con impunidad», denunció la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, quien no dudó en comparar el ataque con los crímenes de la Alemania nazi.

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que las defensas antiaéreas derribaron 217 drones ucranianos durante la madrugada, aunque la cifra no incluye aquellos interceptados en los territorios ucranianos anexionados, a excepción de la península de Crimea.

Además de intensificar los ataques con drones de largo alcance en territorio ruso, Kiev también ha comenzado a golpear en las últimas semanas la retaguardia enemiga en los territorios ucranianos ocupados, según los expertos y blogueros militares.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este viernes que ha ordenado al Ministerio de Defensa que prepare una respuesta al ataque ucraniano de la pasada noche contra un edificio universitario y una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la República Popular de Lugansk, que dejó cuatro muertos y 40 heridos.

La Cancillería también ha recibido una orden para que informe sobre la agresión ante las organizaciones y la comunidad internacionales, señaló Putin, si bien dijo que, en un caso como este, «no basta con las declaraciones del Ministerio de Exteriores». «Así que se ha ordenado al Ministerio de Defensa de Rusia que presente sus propuestas», agregó.

El presidente indicó que Kiev perpetra este tipo de ataques para «desviar la atención» de sus fracasos en el campo de batalla y en el país y «provocar una respuesta» de Moscú para luego culparlo.

Ucrania, que niega tener como objetivo a la población civil, lanza drones con regularidad contra las zonas controladas por Rusia en represalia por los ataques masivos perpetrados por Rusia contra su propia población.

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania ha registrado más de 60.000 víctimas civiles desde 2022; de ellas, casi el 90 por ciento se produjeron en zonas controladas por Ucrania. (Información DW).