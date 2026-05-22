Bogotá rinde homenaje a su biodiversidad con un llamado a la protección de la fauna y flora de la capital

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

¡Aquí sí pasa! Bogotá, mi Ciudad, mi Casa una de las capitales más biodiversas del mundo. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Biológica, este 22 de mayo se rinde homenaje a las diferentes formas de vida natural que habitan en el Distrito.

Según datos del Observatorio Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), la capital cuenta con múltiples especies de flora, entre las que se destacan el frailejón, liquen, geranio y la flor del tesoro.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) registró cuatro especies de flora en algún estado de amenaza en las Reservas Distritales de Humedal y en los Parques Distritales Ecológicos de Montaña.

Por otra parte, en Bogotá se encuentran especies de fauna vertebrada como la Monjita Bogotana, Curí, Culebra y Rana Sabanera. A través de la instalación de Cámaras Trampa en áreas estratégicas de la ciudad, la SDA realizó avistamientos importante en 2026, entre los que se destacan el registro de un zorro perruno, la comadreja de cola larga y un cusumbo o coatí de montaña.

En el Distrito Capital habitan endémicas de aves, mamíferos y anfibios y reptiles. Esta fauna es alto valor pues su pérdida implica, por lo general, la disminución de diversidad genética, atributos funcionales y características ecológicas únicas que no pueden recuperarse.

De parte de la Administración distrital se invita a la ciudadanía a proteger la biodiversidad de la ciudad. En la siguiente publicación de C podrás detallar una paleta de colores natural que dan forma a la diversidad ecológica de los territorios capitalinos: