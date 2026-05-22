Operativo en Chapinero deja tres centros de belleza suspendidos por irregularidades

Foto: Alcaldía Local de Chapinero

La Alcaldía Local de Chapinero, bajo el direccionamiento del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, lideró un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) enfocado en centros estéticos y de belleza en el sector de Chapinero Centro.

Durante el recorrido, las autoridades impusieron una medida de suspensión temporal de actividades por 10 días a un establecimiento que no contaba con la documentación obligatoria para su funcionamiento, de acuerdo con el artículo 92, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016.

Asimismo, otros dos locales del sector fueron sancionados con la suspensión de actividades por 3 días al no tener la documentación completa para su funcionamiento.

«La salud y la seguridad de la ciudadanía en la localidad dependen del cumplimiento de las normas. Estos cierres corresponden a la aplicación de la ley a establecimientos que operan sin los requisitos. Todo lugar que preste servicios estéticos y de belleza en nuestra localidad debe contar con las garantías legales y sanitarias. Nuestro equipo continuará las visitas de inspección para vigilar a estos establecimientos «, indicó Catherine Chaves Hernández, alcaldesa local de Chapinero.

Con estas jornadas de IVC, la alcaldía local mantiene el control en las zonas comerciales para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, proteger la salud pública y asegurar que los comerciantes regularicen su situación legal para evitar sanciones.