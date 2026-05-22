Cortes de luz este sábado 23 de mayo de 2026 en Bogotá y Chía

––(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 23 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía, Cundinamarca.

Localidad de Fontibón

Barrio Brisas Aldea Fontibón. De la carrera 126 a carrera 128 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Potosí. De la calle 100 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 72 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m.

Barrio Puerta del Sol. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 140 a calle 143 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Escuela General Santander. Escuela General Santander – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Los Cedros. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 144 a calle 146 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I. Vereda Los Soches – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Porvenir de Los Soches. Vereda El Porvenir – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Uval Rural. Vereda Rincón Grande – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.