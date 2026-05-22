Día de la Afrocolombianidad: Bogotá reconoce el legado afro que enriquece la ciudad

Foto: Secretaría de Gobierno – Camilo Triana y Éver Mercado

La Administración distrital se une a la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad exaltando el aporte histórico, cultural y social de las comunidades Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera que hacen parte de Bogotá. En el marco de esta fecha, el Distrito reafirma su compromiso de fortalecer el trabajo entre entidades para avanzar en la garantía de derechos, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad étnica en la capital.

Cada 21 de mayo, Colombia recuerda un hecho que marcó la historia del país: la firma del decreto de abolición de la esclavitud en 1851 por parte del entonces presidente José Hilario López. Además, desde 2001, mayo fue declarado por el Congreso de la República como el Mes de la Herencia Africana en Colombia, una oportunidad para visibilizar las luchas, los saberes, las tradiciones y las contribuciones de las comunidades afrodescendientes a la construcción de ciudad y de nación.

Garantía de sus derechos en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) avanza en la implementación de las políticas públicas étnicas, las atenciones a través de los Espacios de Atención Diferencial, las sensibilizaciones para la transformación de comportamientos y actitudes que faciliten la erradicación del racismo estructural y la discriminación racial, así como los productos de la Línea de Inversión Étnica a nivel local, entre otros, con logros significativos.

Avances en política pública

Bogotá es una de las ciudades pioneras de Latinoamérica en la formulación e implementación de políticas públicas étnicas. Con corte a 31 de diciembre de 2025, los productos de la política para comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras, adoptada mediante en el CONPES 39, se encuentran en un avance del 70 %.

Este resultado ha sido posible gracias al trabajo en equipo y a los cerca de 100 espacios de concertación, que han permitido que el 90 % de los productos cuenten con una metodología de implementación acordada entre la administración y representantes de estas comunidades.

Iniciativas de éxito en salud y educación

En esta administración se busca fortalecer los espacios de medicina ancestral denominados ‘Kilombos’, orientados al abordaje étnico diferencial para familias afrodescendientes en Bogotá. La estrategia contempla la creación de 10 nuevos Kilombos, así como el mantenimiento y monitoreo de los ya existentes. Además, se reporta la vinculación de 282 familias afrodescendientes nuevas, correspondientes a 408 personas.

Por otra parte, es importante señalar que se han fortalecido los mecanismos de acceso preferencial a todos los niveles de educación, para niños, niñas y adolescentes de las comunidades negra y afrocolombiana, lo que ha permitido el ingreso de 7.254 estudiantes, lo que contribuye al cierre de brechas de desigualdad y garantiza sus derechos fundamentales.

Atenciones con enfoque diferencial étnico

Adicionalmente, la atención con enfoque diferencial étnico se consolida como un factor que contribuye a la pervivencia cultural de estos pueblos y comunidades. A través de las Casas Afro, se han logrado los siguientes resultados al cierre de los últimos tres años:

2024

Atenciones totales (4to trimestre): 577.

Personas atendidas (diciembre): 80.

Se fortalecieron las orientaciones iniciales y profesionales en diferentes localidades, y se implementaron sensibilizaciones para la prevención del racismo y la discriminación.

2025

Atenciones totales: 4.584.

Personas atendidas: 3.817 .

2026 (cierre abril)

Atenciones totales: 1.525.

Personas atendidas: 1.105.

Mujeres: 648; hombres: 446; género diverso: 11.

Población afrocolombiana atendida: 529.

Víctimas del conflicto: 155.

En este periodo, se prestó atención en 19 localidades con énfasis en Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa. Sumapaz no reporta presencia de habitantes originarios de estos pueblos.

Balance de iniciativas locales Afro

Durante la vigencia 2025, esta administración destinó recursos por $7.800 millones que han impactado a más de 8 mil personas en las 19 localidades. Para 2026, los y las consultivas de estas comunidades ya concertaron las acciones a desarrollar y están el proceso de las mesas de cocreación y formulación, con el fin de realizar el proceso de implementación para el segundo semestre del año; para esta vigencia se contempla un presupuesto de $7.200 millones.

Entre las iniciativas de 2025 más destacadas están las de Ciudad Bolívar, Suba y Engativá, que cuentan con Casas Afro en donde se realizan actividades propias que fortalecen la cultura y las practicas ancestrales, así como el fortalecimiento del proceso organizativo y de representación política local.

Adicionalmente, en la localidad de Usme se viene desarrollando un proceso denominado ‘Usme sin Racismo’ en los colegios de la localidad. También se resalta la iniciativa de Los Mártires denominada ‘Yula de Mujeres Negras’, que busca el fortalecimiento político y organizativo de las mujeres de la localidad, así como su desarrollo cultural y ancestral.

Un futuro sin racismo

La Dirección de Asuntos Étnicos lidera la estrategia ‘Un Futuro sin Racismo”, a través de la cual se generan espacios de sensibilización que han llegado a 1.585 personas de entidades como la Policía de Bogotá, el SENA, alcaldías locales, secretarías de Salud, Educación y Cultura, y la Caja de la Vivienda Popular (CVP), entre otras.

Una fecha que nos remite a nuestros orígenes

Con este balance, la Alcaldía Mayor de Bogotá reafirma su compromiso en la garantía de derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y la protección de la diversidad étnica y cultural de Bogotá, que reconoce sus contribuciones en diversos sectores para el desarrollo de la ciudad y el fortalecimiento de la convivencia. A su vez, esto se da como respuesta al ejercicio de persistencia e incidencia de estos pueblos y comunidades en las decisiones que construyen ciudad.