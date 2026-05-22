La violencia de hoy en Bogotá es responsabilidad del Gobierno nacional: alcalde Galán

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó los actos violentos del que fueron blanco las sedes políticas de la candidata presidencial Paloma Valencia y del partido Mira en la tarde de este jueves 21 de mayo en Bogotá. A la vez, responsabilizó al presidente Gustavo Petro por estos hechos vandálicos.

»Los hechos de vandalismo hoy en Bogotá no son manifestación social, son violencia y lo que es más grave aún son violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro a pocos días de una elección presidencial clave para el futuro del país», manifestó el alcalde de Bogotá.

»Decir que las fachadas de bienes privados son públicas y que pueden ser grafiteadas como lo hizo el presidente incentiva ataques como el de hoy contra las sede de la candidata Paloma Valencia y del Partido Mira», añadió Galán.

Galán señaló que no se pueden romantizar los discursos que validan la violencia y el vandalismo. Además, fue enfático en que las políticas no pueden proteger a los violentos y castigar a los ciudadanos que no participan en estos actos.

»Estos ataques son, en realidad, ataques a la democracia y con ellos buscan amedrentar a la ciudadanía, pero quiero ser claro; nadie en Bogotá debe tener miedo y la respuesta a estos actos debe ser salir a votar masivamente, la democracia se protege con el voto. La violencia de hoy en Bogotá, y también en otras ciudades como Cali, es responsabilidad del Gobierno nacional. Las normas actuales no le permiten a la Fuerza Pública actuar como se necesita», indicó Galán.

De esta manera, Galán le Le exigió al Gobierno Nacional, al presidente Petro, que, con el único objetivo de garantizar unas elecciones en paz y proteger la democracia, expida una orden escrita y de público conocimiento en la que le de la instrucción clara a la Policía de acompañar las manifestaciones de la mano del Ministerio Público con el objetivo de proteger a quienes eligen no hacerlo.