Movilidad en Bogotá y rutas TrasMilenio hoy viernes 22 de mayo

Foto: @TránsitoBogotá.

Durante la mañana de hoy viernes 22 de mayo de 2026, se registró alta congestión por accidente de tránsito con fatalidad en vía en la avenida Caracas con calle 68A sur en Usme. Se presentó un reporte de falla semafórica en la calle 72 con carrera 20. Además, hay cierre de la estación Ciudad Universitaria en la calle 26. ¡Revisa detalles y planifica tus recorridos!

Cierre de la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio en la calle 26

Desde de las 9:00 a. m. de hoy viernes 22 de mayo de 2026, la estación Ciudad Universitaria deja de operar temporalmente para realizar trabajos de recuperación de la infraestructura ante los recientes hechos de vandalización ocurridos este jueves 21 de mayo en medio de manifestaciones.

TransMilenio trabaja por reestablecer el servicio en la estación lo más pronto posible.

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy viernes 22 de mayo de 2026

Falla semafórica en la avenida Chile o calle 72 con carrera 20

Corte 9:30 a. m.

? Se registra falla semafórica?en la intersección de la avenida Chile o calle 72 con carrera 20.

? Cuadrilla de semaforización en el punto.

? Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico en el punto.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Caracas con calle 68A sur en Usme

Corte 8:13 a. m.

Hay reporte de siniestro vial o accidente de con fatalidad en la vía, entre bus zonal y motociclista en la localidad Usme, en la avenida Caracas con calle 68A sur, sentido norte a sur.

? Rutas Alternas: ?Avenida Boyacá. ????Grupo Guía agiliza el tráfico cierres y desvíos, unidad de Tránsito y criminalistica asignados.

Accidente de tránsito en la carrera 68 con calle 53

Corte 6:48 a. m.

Siniestro vial o accidente de tránsito entre bus zonal y motociclista en la localidad de Engativá, en la avenida carrera 68 con calle 53, sentido norte a sur. Grupo Guía agiliza el tráfico, señalización y Tránsito en el punto.

Accidente de tránsito en la carrera 28 con calle 71

Corte 6:40 a. m.

Siniestro vial o accidente de tránsito entre camioneta y automóvil en la localidad de Barrios Unidos, en la carrera 28 con calle 71. Grupo Guía agiliza el tráfico, señalización y Tránsito en el punto.

Accidente de tránsito en la avenida Boyacá con calle 21

Corte 6:51 a. m.

Los vehículos implicados en el siniestro son retirados de la avenida Boyacá con calle 21, en sentido norte a sur. Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.

Corte 6:30 a. m.

Se registra siniestro vial entre automóvil y motocicleta en la localidad de Fontibón, en la avenida Boyacá con calle 21, en sentido norte a sur. Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.

Alta congestión en la avenida NQS con calle 53B por accidente de tránsito

Corte 6:24 a. m.

Los vehículos implicados en el siniestro vial son retirados de la avenida NQS con calle 53B, sentido sur a norte. Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.

Corte 6:20 a.m.

?Se registra siniestro vial o accidente de tránsito en la localidad de Tesusaquillo, avenida NQS con calle 53B, en sentido sur a norte.

?Afectación de un carril.??

????? Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.