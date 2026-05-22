¿Sin planes de viernes? Los Perros de la Impro llegan este 22 de mayo al Teatro Gaitán con ‘Tavola Rasa’

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) te invita a ‘Tavola Rasa’, una experiencia de improvisación íntima y evocadora ambientada en una taberna ficticia, donde las historias se construyen en tiempo real a partir de las ideas y recuerdos del público, que llega a la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán el viernes 22 de mayo de 2026, a las 7:00 p. m. ¡Entrada con boletería!

Disfruta de este espacio cargado de misterio, los improvisadores crean encuentros, personajes y situaciones que transitan entre el humor, la nostalgia y lo inquietante.

A través del cuerpo, la voz y la imaginación, cada función da vida a relatos únicos e irrepetibles que se escenifican en un ambiente lúgubre, en el que las historias se agotarán a medida que las botellas se vacíen.

‘Tavola Rasa’ pertenece a la Temporada de Improvisación 2026 del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, una apuesta que visibiliza propuestas innovadoras de improvisación teatral y que contará con la participación de distintos grupos a lo largo del mes de mayo.