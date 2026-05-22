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    ¿Sin planes de viernes? Los Perros de la Impro llegan este 22 de mayo al Teatro Gaitán con ‘Tavola Rasa’

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de la obra que se presentará este 22 de mayo en el Teatro Gaitán .Foto: Idartes.

    El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) te invita a ‘Tavola Rasa’, una experiencia de improvisación íntima y evocadora ambientada en una taberna ficticia, donde las historias se construyen en tiempo real a partir de las ideas y recuerdos del público, que llega a la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán el viernes 22 de mayo de 2026, a las 7:00 p. m. ¡Entrada con boletería!

    Disfruta de este espacio cargado de misterio, los improvisadores crean encuentros, personajes y situaciones que transitan entre el humor, la nostalgia y lo inquietante.

    A través del cuerpo, la voz y la imaginación, cada función da vida a relatos únicos e irrepetibles que se escenifican en un ambiente lúgubre, en el que las historias se agotarán a medida que las botellas se vacíen.

    ‘Tavola Rasa’ pertenece a la Temporada de Improvisación 2026 del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, una apuesta que visibiliza propuestas innovadoras de improvisación teatral y que contará con la participación de distintos grupos a lo largo del mes de mayo.

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