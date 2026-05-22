Este viernes 22 de mayo, Bogotá celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica en el Jardín Botánico

Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) invita a toda la ciudadanía a rendir homenaje al medio ambiente de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa participando en la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica este viernes 22 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Dentro de la agenda ambiental de la entidad se incluyen recorridos de semillas, visita a la huerta, charlas sobre el banco de semillas agroecológicas, talleres en el Herbario y un encuentro cultural de Danzas de Paz con la Naturaleza.

El JBB promueve estos espacios de reflexión para descubrir la variedad ambiental del Distrito y la importancia de cuidar las fuentes de vida en la ciudad. Las actividades pedagógicas invitarán a las personas participantes a asumir una posición consciente frente a procesos de restauración, protección y cuidado de la biodiversidad.

Conoce aquí la agenda del Jardín Botánico para celebrar la Diversidad Biológica de Bogotá

Recorrido: ¿Cómo viajan las semillas? Dinámicas naturales que restauran la vida en los ecosistemas

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: De 8:00 a.m. a 12:00 m.

Charla: Bancos de semillas agroecológicas

Lugar: Banco de semillas del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:00 a.m.

Recorrido: Cazadores de Vida: biodiversidad de la huerta

Lugar: Huerta del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:00 a. m.

Taller: Entre especies y saberes: Conociendo la Colecciön Etnobiológica del Jardín Botánico de Bogotá

Lugar: Herbario del JBB

Hora: 1:00 p. m.

Evento: Danzas de Paz Naturaleza: Biodiversidad como Comunidad de todos los seres (Actividad realizada junto a la Red de Arte para la Tierra)

Invitado: Juan Sebastián Acosta (Red de Arte para la Tierra – ADN Colombia)

Lugar: Aula Ambiental del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p. m.

Prográmate para el viernes 22 de mayo en un encuentro único para conocer diversas formas de vida que hay en el Distrito. El Jardín Botánico de Bogotá te espera en sus instalaciones para descubrir los tesoros naturales de la capital.