Aviones militares de EE.UU incursionaron de nuevo sobre Caracas y aterrizaron en su embajada en inédito simulacro ante emergencias o eventos catastróficos (VIDEOS)

–(Imagen captura de video). Se puede afirmar que este sábado, por segunda vez, pero en pleno día, aeronaves militares de los Estados Unidos incursionaron sobre la ciudad de Caracas, la capital venezolana, pues la primera fue en la madrugada del 3 de enero cuando se produjo la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro. Claro que esta vez tuvo un motivo muy distinto.

Se trató de un simulacro de evacuación que realizó ante «eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas», según comunicó la delegación diplomática en su cuenta en X. «Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo. Seguimos avanzando en el plan de tres fases de @POTUS (Presidencia) para Venezuela @Southcom», puntualizó. (Southcom supervisa las actividades militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe)

En el ejercicio se utilizaron dos aviones MV-22B Osprey, aeronaves militares de rotor basculante (convertiplanos) que combinan la capacidad de despegue y aterrizaje vertical, como un helicóptero, con la velocidad, altitud y alcance de crucero de un avión turbohélice. Este tipo de aeronaves es operada principalmente por el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos (USMC) para transporte de asalto de tropas, equipos y suministros en operaciones expedicionarias, anfibias y de combate. Puede transportar hasta 24 marines completamente equipados o hasta 9.000 kilos de carga interna.

En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

Estos aparatos aterrizaron en las instalaciones de la embajada estadounidense, ubicada en una zona montañosa de la capital venezolana, tal como lo había anticipado el jueves el régimen chavista, informando que autorizó la actividad, que formó parte de los «protocolos regulares de seguridad y protección diplomática».

En un comunicado previo, el canciller Yván Gil advirtió que el simulacro se realizaría en coordinación con las «autoridades aeronáuticas venezolanas» y otras instituciones «involucradas en los protocolos de atención y seguridad».

También informó que la Cruz Roja Venezolana coordinaría y participaría en aquellos «componentes asociados al ejercicio de evacuación y atención de emergencias».

Desde la misión diplomática estadounidense confirmaron la realización del simulacro. «Garantizar la capacidad de respuesta rápida del Ejército es un componente clave de la preparación de la misión tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo», notificó en el comunicado. (Información RT).