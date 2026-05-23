EE.UU: Balacera frente a la Casa Blanca; Trump estaba en su despacho; el autor del tiroteo murió

–Una balacera se produjo este sábado frente a la Casa Blanca, en Washington, en momentos en que el presidente Donald Trump se encontraba en la Oficina Oval. Decenas de disparos se produjeron y en principio se reportó un transeúnte herido.

#BREAKING NEW VIDEO OF THE MOMENT SHOTS RANG OUT NEAR THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/l7Ybc15d3N — OC Scanner ?? ?? (@OC_Scanner) May 23, 2026

Fox News reportó que un hombre se acercó a la Casa Blanca cerca de la puerta 17 a las 6:00 p. m. hora local, y disparó tres veces hacia el edificio; inmediatamente, el Servicio Secreto respondió al fuego del tirador, el cual cayó herido y no logró traspasar el perímetro de la residencia presidencial.

Un transeúnte resultó herido por una bala perdida durante el fuego cruzado y fue trasladado en estado grave al hospital, al igual que el tirador, quien murió cuando iba a recibir atención médica.

El tirador, identificado como Nasire Best, de 21 años, un hombre que, según fuentes, tenía un historial documentado de graves problemas de salud mental y creía ser Jesucristo, informa Channel2Now, al parecer disparó contra agentes del Servicio Secreto, los cuales fueron examinados en el lugar de los hechos, pero ninguno fue hospitalizado.

Nasir Best, a 21 year old DC local, is today’s shooter He’s no longer with us and the world is a better place ? When are liberals going to tone down their rhetoric? These mentally ill people hear their rhetoric as a dog whistle and act out pic.twitter.com/mfdtAZ15JW — Paul Robertson ?? (@ShadeSalvo) May 24, 2026

TRADUCCIÓN:

Nasir Best, un local de DC de 21 años, es el tirador de hoy

Ya no está entre nosotros y el mundo es un lugar mejor ?

¿Cuándo van a moderar los liberales su retórica? Estas personas con problemas mentales escuchan su retórica como un silbido para perros y actúan en consecuencia

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Best, quien había sido detenido previamente por agentes de la División Uniformada del Servicio Secreto, fue internado de manera involuntaria el 26 de junio de 2025 por obstruir el tráfico vehicular en las inmediaciones del complejo presidencial. Posteriormente, el 10 de julio de 2025, fue arrestado de nuevo por entrada ilegal.

Según testigos, el joven caminaba de un lado a otro de forma errática antes de sacar un revólver y disparar varios tiros hacia los oficiales en el punto de control de seguridad del lugar. Los agentes del Servicio Secreto respondieron de inmediato, alcanzando a Best, quien murió por sus heridas poco después.

La periodista Selina Wang de ABC News, que se encontraba en el lugar cuando se escucharon los disparos, detalló que el servicio de seguridad de la Casa Blanca evacuó a las personas presentes hacia la sala de conferencias de prensa, en el ala oeste.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

«Estaba grabando con mi iPhone un video para las redes sociales desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando oímos disparos. Parecían docenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos a la sala de prensa, donde nos encontramos ahora», informó Wang a través de sus redes sociales.

Asimismo, la periodista Julie Tsirkin de NBC News detalló que entre 20 y 30 disparos aproximadamente se escucharon fuera de la residencia presidencial.

Poco después, Tsirkin compartió una imagen en la que se veía a policías resguardando la sala de prensa. «Agentes del Servicio Secreto de EE.UU., con las armas desenfundadas nos han dicho que corramos hacia adentro. La Casa Blanca se encuentra ahora en estado de cierre de emergencia», señaló.

Según los reportes, el presidente Donald Trump se encontraba en el interior de la Casa Blanca cuando ocurrió el incidente, pero se encuentra fuera de peligro.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, declaró a CBS News que la agencia tenía conocimiento de «informes sobre disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania», cerca de una de las entradas de la Casa Blanca, y que estaba «trabajando para corroborar la información con el personal sobre el terreno».

Asimismo, el director del FBI, Kash Patel, afirmó a través de sus redes sociales que la agencia se encontraba el lugar prestando apoyo al Servicio Secreto. «Actualizaremos al público en cuanto podamos», escribió.

El Departamento de Comunicaciones del Servicio Secreto de EE.UU. compartió un informe preliminar sobre los sucesos del tiroteo ocurrido este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca.

«Poco después de las 18:00 del sábado, un individuo en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar», reza la publicación. «La Policía del Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona donde fue declarado fallecido», agrega el comunicado.

Sobre el estado del presidente estadounidense, Donald Trump, el informe indica: «El presidente se encontraba en la Casa Blanca durante el hecho; sin embargo, ni las personas protegidas ni las operaciones se vieron afectadas».

«Durante el tiroteo, un transeúnte también resultó herido», indica el Servicio Secreto, que afirma que ninguno de sus agentes resultó herido tras neutralizar al tirador.

«Este incidente continúa bajo investigación y se proporcionará información adicional a medida que esté disponible», concluye el mensaje. (Con información de RT y la Casa Blanca).