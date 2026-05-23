Trabajo sí hay en Bogotá: 930 vacantes con postulación virtual hasta este sábado 23 de mayo con salarios hasta de $ 8,5 millones

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 930 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 23 de mayo de 2026. Entre la convocatoria hay 309 cargos dirigidos a perfiles universitarios o profesionales, 235 a bachilleres y 214 a te?cnicos laborales con salarios hasta de $ 8,5 millones. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en la capital.

“Lo que estamos viendo en el mercado laboral es que hoy esta? premiando cada vez ma?s las habilidades te?cnicas, operativas y comerciales. Muchas de las vacantes disponibles no esta?n exigiendo amplias trayectorias laborales, sino disposicio?n, formacio?n ba?sica o te?cnica y ganas de vincularse al empleo formal. Ahi? es donde queremos concentrar nuestros esfuerzos: en conectar a jo?venes y personas que llevan meses buscando trabajo con oportunidades reales que les permitan generar ingresos”, afirmo? Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formacio?n de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Hay empleo disponibles en sectores como salud, construccio?n, logi?stica, comercio, manufactura, tecnologi?a y servicios. La convocatoria incluye oportunidades para perfiles operativos, te?cnicos y profesionales, con salarios que pueden superar los $ 8,5 millones mensuales en cargos especializados.

Esta convocatoria tambie?n mantiene un enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales. Del total de vacantes, 761 esta?n dirigidas especialmente a jo?venes entre los 18 y 28 an?os, 620 priorizan la vinculacio?n de mujeres, 141 esta?n orientadas a personas mayores de 50 an?os y oportunidades para poblacio?n con discapacidad. Debido a que una misma vacante puede aplicar simulta?neamente a varios grupos poblacionales, estas categori?as no son excluyentes entre si?.

Esta oferta laboral muestra adema?s que 621 vacantes contemplan ingresos entre uno y dos salarios mi?nimos mensuales, mientras que 214 oportunidades tienen rangos salariales entre dos y cuatro salarios mi?nimos. Asimismo, existen cargos especializados que alcanzan remuneraciones entre cuatro y seis salarios mi?nimos, especialmente en a?reas relacionadas con tecnologi?a, ingenieri?a, gestio?n empresarial y salud.

Entre los perfiles ma?s solicitados se encuentran auxiliar de tienda, auxiliar de servicios generales, asesor comercial, residente SST, auxiliar de bodega, me?dico general, enfermero(a) asistencial, te?cnico electromeca?nico, especialista de empaque y cargos asociados a proyectos de infraestructura y construccio?n.

La oferta laboral tambie?n incluye oportunidades para cienti?ficas o cienti?ficos de datos, desarrolladores y desarrolladoras de software, profesionales financieros, especialistas ambientales, coordinadoras o coordinadores de proyectos y perfiles comerciales especializados.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.