Paloma Valencia y Sergio Fajardo descartan alianza presidencial tras reunión clave en Barranquilla

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Sergio Fajardo confirmaron que no conformarán una alianza política conjunta, luego de sostener una reunión pública este sábado en la ciudad de Barranquilla. El esperado encuentro, que se llevó a cabo a primera hora en la cafetería del histórico Hotel El Prado, tuvo como objetivo explorar una supuesta coalición de cara a los próximos comicios; sin embargo, ambos dirigentes decidieron continuar sus campañas por caminos separados debido a sus marcadas diferencias sobre cómo abordar la coyuntura nacional y la polarización.

La iniciativa del diálogo fue impulsada inicialmente por la aspirante del Centro Democrático, quien buscaba unir fuerzas para consolidar un bloque que pudiera hacerle frente a la izquierda y al crecimiento de otros sectores de derecha en las encuestas. Durante la transmisión en vivo de la charla, Valencia insistió en la necesidad de defender pilares como la Constitución, la democracia y la libertad, argumentando que una presunta división de votos en el electorado podría facilitar el triunfo de sus contradictores políticos en la inminente primera vuelta.

Por su parte, el candidato de centro agradeció la invitación al café, pero fue categórico al declinar la propuesta de unión. Fajardo argumentó que su proyecto político busca alejarse de la tradicional disputa entre el uribismo y el petrismo, apostando por lo que él denomina un cambio seguro y alejado de los extremos. «Te respeto como persona, pero en términos políticos estamos en terrenos muy diferentes», enfatizó el exgobernador, reafirmando que seguirá invitando a los colombianos a votar por su plataforma de manera independiente.

A pesar del fallido intento de concertación, la senadora uribista manifestó su intención de mantener los canales de diálogo abiertos, expresando que no desea que este acercamiento concluya de forma definitiva. Este distanciamiento deja en firme el actual panorama electoral, donde los ciudadanos tendrán que decidir entre múltiples opciones fragmentadas. A escasos días de la jornada de votación, las campañas ahora se concentran en captar el crucial respaldo de los ciudadanos indecisos, quienes en última instancia definirán qué candidatos logran avanzar a una eventual segunda vuelta.