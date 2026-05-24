    • Bogotá

    Caminata gratis en Chapinero: asista con su perro este domingo 24 de mayo

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de una mujer junto a su perro en una caminata en Bogotá.Foto: Alcaldía Local de Chapinero.

    La Alcaldía Local de Chapinero invita a los bogotanos, bogotanas y turistas a participar en la ‘Caninata’, una experiencia diseñada para promover el bienestar animal, la actividad física y el disfrute de los espacios verdes de la capital junto a los animales de compañía, como perros. Asiste a la caminata gratis este domingo 24 de mayo de 2025, desde las 8:00 a. m.

    La jornada se llevará a cabo, iniciando en el parque El Virrey y recorriendo el corredor verde hasta el parque El Chicó, en un trayecto de 2.2 kilómetros pensado para fortalecer el vínculo entre las familias y sus mascotas mientras se fomenta el cuidado de la naturaleza y el uso responsable del espacio público.

    Esta actividad busca generar escenarios de encuentro ciudadano alrededor del respeto, el amor por los animales y los hábitos de vida saludable, consolidando a Chapinero como una localidad que promueve el bienestar integral y la convivencia.

    Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de una mañana al aire libre en compañía de sus mascotas, compartiendo una experiencia de movimiento, conexión y recreación en uno de los corredores ambientales más importantes del sector.

    La Alcaldía Local de Chapinero extiende la invitación a todos los ciudadanos para que participen de esta jornada y vivan una experiencia inolvidable junto a sus mejores amigos de cuatro patas.

    Recuerda la cita es en el parque El Virrey, en la autopista Norte con calle 87, en la localidad de Chapinero.

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