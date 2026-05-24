Recorra Bogotá sobre dos ruedas: prográmese con las actividades de la Ciclovía para este domingo 24 de mayo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 24 de mayo de 2026.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 141,46 kilómetros para el disfrute de toda la ciudadanía. Este espacio recreativo es considerado el gran parque lineal de la ciudad y fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad. ¡No pierdas esta oportunidad de compartir con mamá desde este emblemático espacio recreodeportivo!

Recuerda que los domingos y festivos podrás encontrar en toda la Ciclovía de Bogotá

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Servicio Social en la Ciclovía

Este domingo 24 de mayo, sobre los corredores de la Ciclovía, estarán los servidores sociales, quienes prestan su servicio social estudiantil.

Aprovecha su ayuda y orientación, mientras disfrutas del recorrido.

Ciclovía Te Cuida

Habrá actividades lúdicas y recreativas para todos este?domingo 24 de mayo en:

Calle 60 con carrera 60.

Campaña de Alto Impacto

Este domingo 24 de mayo, se tendrá la campaña de alto impacto junto a otras entidades, donde los usuarios encontrarán diversas actividades pedagógicas en:

Carrera 50 con calle 39 sur.

Ciclovía alternativa

Este domingo 24 de mayo, se contará con un punto para la práctica Pickleball – Futbol Tenis, así como con actividades recreativas para la ciudadanía, en:

Carrera Novena con calle 116.

Ciclovía en Patines

El equipo de IDRD estará acompañando a las personas en el proceso de aprendizaje para montar en patines

El domingo 24 de mayo, estarán en:

Carrera Novena con calle 116.

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 24 de mayo, en el punto tendremos diferentes clases para todos los asistentes. Estarán ubicados en:

Carrera Séptima con calle 36 (Parque Nacional)

Avenida Boyacá con calle 170

Parque Santander, en la carrera Séptima con calle 16.

Escuela de la bicicleta

El domingo 24 de mayo, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Avenida Boyacá con calle 138.

Carrera 24 con calle 42.

Carrera Novena con calle 116.

Carrera 50 con calle Tercera, frente al parque el Sol.

Secretaría Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo 24 de mayo, habrá puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Carrera 50 con calle 39 sur.

Carrera Séptima con calle 60.

Carrera Séptima con calle 28.

Avenida Boyacá con carrera 24.

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud.

Instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud- IDCBIS

Este domingo 24 de mayo, por parte de esta entidad se realizará sensibilización y vinculación de potenciales donantes de cedulas formadoras de cedula; esto estará dirigido a población a personas de 18 a 55 años con ciertas características y podrás encontrarlos en:

Calle 72 con carrera 58.

SDS. Mas bienestar mujer

Este domingo 24 de mayo, se podrá encontrar diferentes puntos de orientación y atención en salud enfocados en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y hepatitis virales. Estas jornadas buscan fortalecer la educación en salud pública, promover la detección temprana de casos y contribuir a la reducción del estigma, la discriminación y la desinformación frente a estas condiciones, esto en:

Avenida Boyacá con calle 26.

Calle 116 con avenida Córdoba.

Carrera Séptima con calle 26.

Avenida Boyacá con calle 52 sur.

Eventos sobre la Ciclovía

Ciclopaseo Unión Europea

Para este domingo 24 de mayo, en conmemoración del Mes de Europa, y con la participación principal de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia – Asodiplo, así como de varias embajadas, se realizará un ciclopaseo que iniciará a las 08:00 a.m. en la carrera 15 con calle 93A. El recorrido continuará al sur hasta la calle 72, luego al oriente hasta la carrera 7, seguirá al sur hasta la diagonal 40, de allí al occidente hasta la carrera 24 y finalmente al sur hasta la calle 37, donde finalizará.

Al inicio y al cierre del recorrido se dispondrá de un pequeño montaje con material publicitario y entrega de refrigerios a los participantes.

Carrera de las Rosas

Para este domingo 24 de mayo, se llevará a cabo este evento, por tal razón desde el programa Ciclovía se suspenderá la calzada de Ciclovía de carrera 60 entre calle 53 y calle 26; calle 44 entre carrera 50 y carrera 60, lo anterior de 07:00 a.m. a 10:00 a.m.

Carrera Alcaldía de Bosa “Juntas hasta la meta”

Para este domingo 24 de mayo, se llevará a cabo este evento, por tal razón desde el programa Ciclovía se suspenderá la calzada de Ciclovía de la carrera 95A entre calle 50 Sur y calle 54sur, calle 54sur entre carrera 95a y carrera 100, esto desde las 07:00 a.m. a 10:00 a.m.

Activaciones de marca sobre la Ciclovía

Canal Capital – Cicloviva

El domingo 24 de mayo, por parte del Canal Capital, se realizará un magazín estructurado donde se explorarán los diversos aspectos de la Ciclovía, contando historias de vida que reflejen la realidad y diversidad de los habitantes de Bogotá, lo anterior en:

Carrera 60 con calle 59.

La Patrulla Criolla

Este domingo 24 de mayo, por parte de la Fundación, se llevará a cabo una jornada de adopción y sensibilización de animales de compañía, lo anterior en:

Carrera 15 con calle 94.

Gatorade

Este domingo 24 de mayo, por parte de la marca se tendrá un punto habilitado para realizar actividad física y un stand para la entrega de hidratación para los usuarios de Ciclovía y muestras de la marca, esto en:

Carrera 15 con calle 93.

Ruta Sabuesos

Este domingo 24 de mayo, encontrarás carpas de distintas marcas y un servicio veterinario gratuito para realizar un triage básico a las mascotas asistentes.

Calle 116 con carrera 15.

¡Ven y comparte una jornada llena de diversión junto a tu mejor amigo!

Gabrica

Este domingo 24 de mayo, por parte de la marca se tendrán 3 carpas con actividades para los animales de compañía, como piscina de patos, ruleta para premios, punto de hidratación y punto veterinario gratuito, en :

Calle 72 con carrera 7

Versa

Este domingo 24 de mayo, en el marco del certificado de Carbono Neutro que se maneja desde el programa Ciclovía, se tendrá publicidad de la marca, consiste en banners que se ubicaran en:

Carrera Séptima con calle 37 (Parque Nacional)

Av. Boyacá con calle 138

Banco de Bogotá

Este domingo 24 de mayo, por parte de la marca se tendrá un stand con publicidad y actividades para los usuarios en:

Avenida Boyacá con calle 147 (Colina)

Jornada de adopción animal

Este domingo 24 de mayo, por parte de un grupo de personas unidas por una causa en común, se realizará una jornada de adopción animal en:

Calle 116 con Avenida Córdoba.

Recomendaciones

A continuación, consulta la siguiente imagen con el mapa ilustrativo de la Ciclovía de Bogotá con sus rutas todos los domingos y festivos:

El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.