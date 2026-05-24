¿Cómo llegar a Colombia al Parque 2026 en TransMilenio? Te explicamos

Foto: TransMilenio.

Conoce las rutas de TransMilenio y TransMiZonales para moverte hacia el Parque de los Novios los días 23 y 24 de mayo.

A continuación, te presentamos la guía completa de rutas TransMiZonales y servicios troncales para que programes tu viaje con anticipación.

Cómo llegar a Colombia al Parque 2026 en TransMilenio

Para facilitar tu llegada al Parque de los Novios, cuentas con estaciones troncales cercanas y múltiples rutas TransMiZonales operando en sus horarios habituales.

Servicios Troncales

Estación 7 de Agosto:

Vagón 2 (Hacia el norte/occidente): C17, D21, E32, G12, G42 y la ruta fácil 4.

Vagón 1 (Hacia el sur/oriente): B12, E42, F32, H17, H21 y la ruta fácil 4.

Estación Movistar Arena:

Vagón 2: B72, D21, G30, L25 y la ruta fácil 4.

Vagón 1: C25, C30, H21, H72 y la ruta fácil 4.

Servicios TransMiZonales

Si te movilizas por la Calle 63, tienes a tu disposición 9 rutas TransMiZonales ideales para acercarte directamente al evento:

7 (Consuelo – Palmitas)

97 (Rincón de Venecia – Galerías)

99 (Bosa San José – Germania)

120 (Bosa San José – Egipto)

D218 / A218 (Engativá Centro – Centro)

143 (Compartir – Germania)

359 (Zona Industrial Álamos – Germania)

688 (La Magdalena – Germania)

C1 (Roma – Germania)

No dejes tu regreso a última hora. Descarga y consulta la TransMiApp en tu celular para revisar los tiempos de llegada de los buses en tiempo real y elegir la mejor combinación de rutas.