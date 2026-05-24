Bogotá vibrará con el XIX Encuentro Distrita l de Bandas Sinfónicas este domingo 24 de mayo

Foto: Orquesta Filarmónica de Bogotá.

La música sinfónica y el talento musical de Bogotá se darán cita en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital con la realización del XIX Encuentro Distrital de Bandas Sinfónicas, organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), este domingo 24 de mayo de 2026, a partir de las 9:00 a. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el centro de la capital. ¡Entrada gratis has completar aforo!

Este encuentro reunirá a músicos pertenecientes a agrupaciones infantiles, juveniles y especiales, consolidándose como uno de los encuentros más importantes para las bandas sinfónicas y los procesos musicales de la ciudad. Además, contará con la participación de agrupaciones provenientes de distintos procesos musicales y educativos de la ciudad. Entre ellas estarán la Banda Sinfónica Colegio de Bachillerato Patria, la Banda Sinfónica Juvenil Colegio San Jorge de Inglaterra y la Banda Sinfónica Salesiana Valdocco.

Un homenaje a la música colombiana

En esta edición, el encuentro rendirá homenaje a Pedro Morales Pino, compositor fundamental de la música colombiana y una de las figuras más representativas del bambuco y la música andina nacional, cuyo legado seguirá vivo a través de las interpretaciones de las agrupaciones participantes.

Además, como invitada especial estará la Banda Sinfónica de Gachetá (Cundinamarca), reciente ganadora del Concurso Nacional de Bandas de Paipa, Boyacá, uno de los concursos de bandas más importantes del país.

El XIX Encuentro Distrital de Bandas Sinfónicas hace parte de las estrategias de la Filarmónica de Bogotá para fortalecer los procesos de formación, circulación y apropiación musical en la ciudad, promoviendo espacios donde convergen la excelencia artística, el trabajo colectivo y la construcción de ciudadanía a través de la música.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de una programación diversa que incluirá repertorio sinfónico y música colombiana, resaltando el talento y la riqueza interpretativa de las agrupaciones participantes.