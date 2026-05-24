Cortes de luz este lunes 25 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 25 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la Calle 18 Sur a la Calle 20 Sur entre Carrera 9 a Carrera 12 – Barrio Ciudad Jardín Sur.

Localidad de Bosa

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 71 sur a calle 73 sur – Barrio Gran Colombiano.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 90 a calle 92 – Barrio El Chicó.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 83 a calle 85 – Barrio Los Rosales.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la calle 74 a calle 76 entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio Las Ferias.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72 – Barrio Villa Alsacia.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 19 a calle 22 entre carrera 38 a carrera 41 – Barrio Ortezal.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 8 a calle 13 entre carrera 66 a carrera 69 – Barrio Salazar Gómez.

Localidad de Suba

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 57 a carrera 59 entre calle 143 a calle 145 – Barrio Atenas.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 138 a calle 140 – Barrio Puerta del Sol.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Barrio Quintas de Santa Ana Etapa IB (Comuna 1). De la calle 29 sur a calle 31 sur entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:45 p. m.

Barrio El Progreso (Comuna 4). De la calle 40 a calle 42 entre carrera 28 a carrera 30 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sector Fonquetá. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 0 este a carrera 3 este – Desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.