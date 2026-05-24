-Dólar TRM: $ 3,667.06 (vigente 25 y 26 de mayo)

-Euro $ 4,272.40

-Bitcoin US$ 75.920, 80

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 411,49

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,18

-Petróleo Brent US$ 96,16

-Oro-Compra Banco de la República $ 509.326,15