Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo mayo 24, 2026 -Dólar TRM: $ 3,667.06 (vigente 25 y 26 de mayo) -Euro $ 4,272.40 -Bitcoin US$ 75.920, 80 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 411,49 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,18 -Petróleo Brent US$ 96,16 -Oro-Compra Banco de la República $ 509.326,15 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior‘Ustedes nunca pudieron comprender la importancia del primer gobierno progresista de Colombia y se burlaron de las conversaciones de paz’: presidente Petro al Eln Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 25 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional Presupuesto para víctimas del conflicto en 2017 está garantizado: MinHacienda Giovanni Alarcón M. miércoles agosto 17, 2016 Nacional MinDefensa ordenó a la Fuerzas Pública redoblar seguridad en San Andrés Mary Gomez viernes junio 26, 2015 Nacional Aseguran que referendo de adopción gay afecta por igual a solteros heterosexuales Manuel Reyes Beltran jueves septiembre 1, 2016 Nacional Piedad Córdoba denunciará a Uribe ante el Tribunal Penal Internacional Mario Murcia viernes noviembre 19, 2010