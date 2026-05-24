‘Ustedes nunca pudieron comprender la importancia del primer gobierno progresista de Colombia y se burlaron de las conversaciones de paz’: presidente Petro al Eln

El jefe de Estado reaccionó con dureza al comunicado del Eln por la masacre en Ábrego, Norte de Santander, en la que fueron asesinadas seis personas, entre ellas el líder campesino Freiman David Velásquez, integrante de Asuncat.

El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de que el grupo guerrillero asumiera la responsabilidad de los hechos y argumentara que el ataque ocurrió tras una persecución en la vereda Oropoma.

A través de un extenso mensaje en su red social X, el jefe de Estado cuestionó el papel de esa guerrilla en el Catatumbo y señaló que las economías ilegales terminaron desvirtuando el origen político de esa organización armada. “Yo conocí esas personas asesinadas y sé que eran personas con voluntad de paz y de construir el Pacto Catatumbo y la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, pero ustedes lo que quieren es que esos cultivos permanezcan porque son su fuente de financiación”, afirmó.

En uno de los apartes más fuertes de su declaración, el presidente Petro aseguró que el Eln desaprovechó la oportunidad histórica de avanzar hacia la paz durante su gobierno. “Ustedes nunca pudieron comprender la importancia del primer gobierno progresista de Colombia y se burlaron de las conversaciones de paz porque unos días antes de la reunión oficial para avanzar en la paz de Colombia que se realizaría en Caracas. Fueron ustedes los que sirvieron de excusa perfecta para simular un cartel de los soles que no existe”, expresó.

El mandatario también relacionó la violencia en el Catatumbo con la disputa por el control del narcotráfico y acusó al Eln de reproducir prácticas que históricamente atribuyeron a estructuras paramilitares. “Decidieron controlar los cultivos de hoja de coca del Catatumbo, matando cerca de 200 campesinos civiles a los que llaman ahora paramilitares. Los ejércitos paramilitares siempre fueron de los narcotraficantes y ahora han sido sustituidos por ustedes mismos”, posteó.

En su pronunciamiento, el presidente vinculó esta masacre con el exterminio histórico de la Unión Patriótica y aseguró que el Eln terminó haciendo parte de ese mismo ciclo de violencia política. “Entran en la lista oscura, llena de vampiros, de los asesinos de la Unión Patriótica; ahora son parte del genocidio político que sufrió un partido de la izquierda de Colombia con más de 6.000 de sus militantes civiles muertos”, señaló.

El jefe de Estado afirmó además que la dependencia del narcotráfico transformó ideológicamente a esa organización insurgente. “La historia terminará escribiendo cómo el Eln del padre Camilo Torres Restrepo fluyó hacia su contrario. del Camilo Torres, el sacerdote revolucionario colombiano al servicio de los pobres, han pasado a la forma de pensar de Pablo Escobar, y bajo sus banderas (…) han degenerado por vivir de dineros del narco”, escribió.

Finalmente, el presidente Petro aseguró que el Eln terminó replicando las mismas dinámicas de degradación que, según dijo, afectan al capitalismo global y a las mafias internacionales. “Mientras el capitalismo mundial se degrada en genocidios, guerras y misiles, agotando su tiempo de manera definitiva, ustedes hacen lo mismo y lo imitan. Son un espejo del capitalismo degradado”, concluyó el mandatario.