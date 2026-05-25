Colombia expuso ante la IAEA su ruta hacia la energía nuclear para enfrentar futuros fenómenos de El Niño

–(Imagen bandera de la IAEA). El Ministerio de Minas y Energía presentó en Viena la hoja de ruta institucional y regulatoria que, en compañía de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), actualmente desarrolla para la incorporación de energía nuclear en Colombia, un paso hacia el fortalecimiento de la matriz energética nacional.

La exposición estuvo a cargo del jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del ministerio, Juan Carlos Bedoya, quien socializó la hoja de ruta que adelanta Colombia bajo los lineamientos de los acuerdos internaciones.

“Estamos construyendo una hoja de ruta seria, técnica y alineada con los más altos estándares internacionales para que el país pueda tomar decisiones informadas sobre su futuro energético y le permita enfrentar los efectos del cambio climático con un sistema resiliente que garantice la seguridad y confiabilidad para el abastecimiento energético de las y los colombianos”, afirmó Bedoya.

Durante la presentación se destacó que Colombia, desde hace décadas, ya ha firmado 24 tratados internacionales relacionados con el uso seguro del material radiactivo, seguridad radiológica, y no proliferación, fortaleciendo así la capacidad institucional del país para avanzar conforme a los estándares internacionales.

Asimismo, se resaltó el trabajo articulado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería para consolidar la cooperación internacional, el diálogo técnico y el relacionamiento multilateral que requiere el país para avanzar en esta hoja de ruta energética.

La presentación también destacó la consolidación del Nuclear Energy Program Implementing Organization, mecanismo encargado de coordinar los análisis técnicos, regulatorios e institucionales necesarios para evaluar la viabilidad de la energía nuclear en el país.

Al respecto, el jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios explicó que actualmente el país avanza en el desarrollo de capacidades institucionales, revisión normativa, fortalecimiento regulatorio y cooperación internacional, elementos fundamentales para cumplir con la Fase 1 del enfoque metodológico de la IAEA.

“Colombia está dando pasos concretos para fortalecer su soberanía energética y construir capacidades técnicas que le permitan evaluar todas las alternativas de generación disponibles para enfrentar cada vez más los intensos efectos de Fenómenos de El Niño. Estas decisiones permitirán brindar soluciones para sectores de la agricultura, la industria, la salud y proveer servicios básicos como la desalinización de agua, exportación de productos agrícolas, entre otros”, agregó.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que esta evaluación hace parte de la estrategia integral del Gobierno nacional para diversificar la matriz energética, reducir vulnerabilidades frente a fenómenos climáticos y garantizar el abastecimiento energético de largo plazo para el país.