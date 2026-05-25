–La Cancillería rusa publicó este lunes una advertencia dirigida a los ciudadanos extranjeros y a los residentes de Kiev ante los ataques de respuesta de las Fuerzas Armadas rusas a los atentados terroristas ucranianos contra la población civil de Rusia, incluido el reciente ataque mortal contra la residencia estudiantil en Starobelsk, que se cobró la vida de 21 jóvenes.

En consecuencia, el Ejército ruso pasa a llevar a cabo «una serie de ataques sistemáticos contra las empresas del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev», reza el comunicado.

«Dado que los objetivos mencionados están dispersos por todo Kiev, advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas y de las representaciones de organizaciones internacionales, de la necesidad de abandonar la ciudad lo antes posible, y a los residentes de la capital ucraniana, de no acercarse a las instalaciones de la infraestructura militar y administrativa del régimen de Zelenski», se advierte.

Desde la diplomacia rusa denunciaron que «la junta de Zelenski y sus patrocinadores occidentales, que suministran armas para cometer crímenes» contra civiles rusos, «han demostrado al mundo su grosero desprecio por las normas del derecho internacional humanitario».

El organismo detalló que «se está produciendo una violación directa» de las Convenciones de Ginebra de 1949 y de los protocolos adicionales que regulan la protección de la población civil durante los conflictos, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, entre otros instrumentos internacionales relevantes.

«Todo esto ha colmado [nuestra] paciencia», señala el comunicado, al especificar que los ataques rusos de represalia incluirán los lugares de diseño, producción y preparación para el uso de drones ucranianos. El organismo añade que estos son «utilizados por el régimen de Kiev con la ayuda de especialistas de la OTAN, responsables de suministrar componentes, proporcionar inteligencia y seleccionar objetivos».

«Los ataques se dirigirán tanto contra los centros de toma de decisiones como contra los puestos de mando», añade. (Información RT).