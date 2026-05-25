Cortes de luz este martes 26 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha, Funza, Zipaquirá y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 26 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza, Zipaquirá y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Santander. De la calle 18 Sur a calle 20 Sur entre carrera 27 a carrera 29 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Lago Gaitán. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 78 a calle 81 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 86 a calle 88 entre carrera 7 a carrera 10 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Pantano. Vereda La Florida – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Engativá Zona Urbana. De la calle 63 a calle 65 entre carrera 118 a carrera 120 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio La Laguna Fontibón. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 97 a carrera 99 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Lusitania. De la calle 10 a calle 12 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Granjas San Pablo. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 34 Sur a calle 38 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altamira. De la calle 41 a calle 43 entre carrera 11 Este a carrera 13 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Canadá o Güira. De la calle 46 Sur a calle 48 Sur entre carrera 0 Este a carrera 2 Este – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Las Aguas. De la carrera 1 a carrera 4 entre calle 19 a calle 21 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Esmeralda. De la carrera 49 a carrera 55 entre calle 44 a calle 46 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Comuneros. De la calle 95 Sur a calle 97 Sur entre carrera 3 Este a carrera 5 Este – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha Comuna 1, Cundinamarca

Barrio Compartir Sector 3. De la carrera 13 a carrera 16 entre calle 0 Sur a calle 3 Sur – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. De la calle 6 a calle 8 entre carrera 20 a carrera 22 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Tocancipá, Cundinamarca

Municipio de Tocancipá. Vereda Esmeralda – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.