Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 25 de mayo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 25 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 6412 – La 5ta 1 – Tarde 1566 – La 5ta 6

Culona

Día 9750 – Noche 6262

Astro Sol

9473 – Signo Libra

Pijao de Oro

7183 – La 5ta 3

Paisita

Día 1523 – La 5ta 9 – Noche 9066 – Conejo

Chontico

Día 7070 – La 5ta 7 – Noche 5293 – La 5ta 5

Cafeterito

Tarde 4610 – La 5ta 0 – Noche 4921 – La 5ta 5

Sinuano

Día 5846 – La 5ta 2 – Noche

Cash Three

Día 262 – Noche

Play Four

Día 7078 – Noche

Samán

Día 4397

Caribeña

Día – 6882 – La 5ta 0 – Noche

Motilón

Tarde 2307 – La 5ta 5 – Noche

Fantástica

Día 0149 – La 5ta 9 – Noche

Antioqueñita

Día 2646 – La 5ta 4 – Tarde 0196 – La 5ta 1