Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 25 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 25 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6412 – La 5ta 1 – Tarde 1566 – La 5ta 6
Culona
Día 9750 – Noche 6262
Astro Sol
9473 – Signo Libra
Pijao de Oro
7183 – La 5ta 3
Paisita
Día 1523 – La 5ta 9 – Noche 9066 – Conejo
Chontico
Día 7070 – La 5ta 7 – Noche 5293 – La 5ta 5
Cafeterito
Tarde 4610 – La 5ta 0 – Noche 4921 – La 5ta 5
Sinuano
Día 5846 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 262 – Noche
Play Four
Día 7078 – Noche
Samán
Día 4397
Caribeña
Día – 6882 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 2307 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 0149 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 2646 – La 5ta 4 – Tarde 0196 – La 5ta 1