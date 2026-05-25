    • Bogotá

    Desde hoy 25 de mayo, la ruta TransMiZonal H729 modifica su recorrido

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMiZonal.Foto: TransMilenio.

    TransMilenio informó que, desde este lunes 25 de mayo, la ruta TransMiZonal H729 La Aurora modificará su recorrido. El ajuste beneficiará a usuarios de sectores como La Aurora, El Mochuelo y Portal Usme, mejorando la conexión y el acceso en la zona.

    El servicio operará de lunes a viernes en horarios de la mañana y la tarde para facilitar los desplazamientos de la comunidad.

    La ruta H729 La Aurora continúa siendo refuerzo en hora pico de la ruta alimentadora 3-8 Virrey; y cambia su trazado para mejorar los tiempos de viaje de los usuarios de los conjuntos residenciales de la zona y permitir una ágil conexión con Portal Usme. 

    TransMilenio invita a la ciudadanía a planear sus desplazamientos con anticipación y mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Sistema. Asimismo, recuerda que cuentan con la aplicación oficial, TransMiApp, donde pueden consultar rutas, organizar sus viajes, recargar y verificar el saldo de su tarjeta TuLlave, entre otros servicios que facilitan la movilidad diaria.

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