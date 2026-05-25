Programación de cortes de agua en barrios Bogotá y Soacha del 25 al 28 de mayo

Foto: Acueducto de Bogotá.

Durante la semana del 25 al 28 de mayo del 2026, hay cortes de agua en barrios de Bogotá y del vecino municipio de Soacha en Cundinamarca. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantará trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad. Por ello conoce en qué zonas se presentarán cortes de agua o suspensiones en el servicio. ¡Revisa los detalles y agéndate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el lunes 25 de mayo de 2026

Localidad de Ciudad Bolívar

Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria. De La Calle 67 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 26. Desde la 1:00 p. m. hasta por 6 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz. De la Calle 65 Sur a la Calle 78D Bis Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 18T. Desde la 1:00 p. m. hasta por 6 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 26 de mayo de 2026

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael. De la Calle 25A a la Calle 42, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 7 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén y Chapinero

San Gabriel Norte, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Sagrado Corazón, Seminario, Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Bosques de Bella Vista, La Gran Vía, Francisco Miranda, Altos de La Calera, Fundación Santa Fe, Hacienda Santa Bárbara, Centro Médico Colsubsidio Usaquén, Centro Médico Colsubsidio Calle 123, Centro Médico de La Sabana, Asociación Médica de Los Andes, Santa Ana Medical Center, Global Medical Center 116, Colsanitas Calle 96, Mediplus Calle 94, Unicentro Centro Comercial, Centro Médico, Cafam Calle 90, Odonto Especialistas, Parque de La 93. De la Calle 88 a la Calle 127, entre la Carrera 11 a la Carrera 4 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 6 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Chapinero

Porciuncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte, Famisanar, Nogal, CC Atlantis, CC El Retiro. De la Calle 53 a la Calle 88, entre la Carrera 7 a la Carrera 15. Desde las 10:00 a. m. hasta por 6 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Engativá

Santa María del Lago, Santa María I y II Sector, Tabora, La Granja I y II, Aguas Claras, La Soledad Norte, La Almería, San Cayetano, Florencia I y II, Los Girasoles, Santa Rosita, París Francia, Villas de Madrigal, Álamos Norte, Molinos El Viento y Garcés Navas. De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 110. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Villa Gladys, Engativá, Marandú y Sabanas del Dorado.De la Calle 63 a la Calle 70, entre la Carrera 111C a la Carrera 128. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Localidad de Suba

Canta Gallo, Britalia y Gran Granada Norte. De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Kennedy

Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal. De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Tairona. De la Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Ciudad Bolívar

Lucero Alto. De la Calle 63 Sur a la Avenida Calle 61 Sur, entre la Carrera 18M a la Carrera 18Z. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 27 de mayo de 2026

Localidad de Usaquén

Makro, Canaima, San Andresito, Maranta, El Rincón del Puente, Verbenal, La Pepita, La Libertad, Balmoral, Villas de Andalucía y San Antonio Norte.De la Calle 170 a la Calle 190, entre la Carrera 9 a la Autopista Norte. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Santa Bárbara Central.De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a renovación de red de acueducto.

Localidades de Suba y Usaquén

Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional y Casablanca. De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 174B a la Calle 194. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Suba

Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba, Iragua y San José V Sector. De la Carrera 58 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Municipio de Soacha

Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida. De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Marco Fidel Suárez I y Arboleda Sur. De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 11G, entre la Calle 41A Sur a la Calle 49D Bis A Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 28 de mayo de 2026

Localidad de Kennedy

Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Última Etapa – Bertha Hernández Ospina, Parque Morabia, Lagos de Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma – Bertha Hernández Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Morabia II, La Alejandra y Santa Catalina.

Afectación área Occidente:

De la Avenida 1 de Mayo a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 78B.

Afectación área Oriente 1:

De la Calle 26 Sur a la Calle 39B Sur, entre la Transversal 68J a la Avenida Boyacá.

Afectación área Oriente 2:

De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 51.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella y Floresta Sur. De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Conjunto Residencial Recodo del Tintal. De la Calle 6 (Avenida Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidades de Kennedy y Bosa

Argelia. De la Avenida Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 81A a la Carrera 82. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidades de San Cristóbal y Usme

Arrayanes V, Villabel, Santa Rita Sur Oriental, El Paraíso y Nueva Gloria. De la Calle 53 Sur a la Calle 46B Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 4 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: