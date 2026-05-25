    • Bogotá

    ¿Dónde puedo llevar escombros en Bogotá? Conozca los Ecopuntos del 25 al 30 de mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el
    Foto que muestra dos personas dejando residuos en un carro recolectorFoto: UAESP

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Antonio Nariño, Barrios Unidos y más localidades, del 25 al 30 de mayo del 2026.

    A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

    Conoce los puntos de recolección para esta semana ingresando aquí.

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