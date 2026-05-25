Ya iniciaron pruebas de rodaje en la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este viernes 22 mayo de de 2026, el inicio de las pruebas de rodaje de los trenes sobre el viaducto de la Línea 1 del Metro.

En esta primera fase, vehículos auxiliares, impulsan y movilizan el tren número dos, por el viaducto desde el patio taller de Bosa hasta inmediaciones de la Estación 2, ubicada en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali, en límites entre las localidades de Bosa y Kennedy y cercana al Portal Américas de TransMilenio.

«Hoy es una fecha especial y es un momento especial. Queremos compartir con ustedes este momento especial. Estamos en la Estación 1, aquí en Gibraltar, en la parte, digamos, occidental de la estación. Y hoy inicia el proceso, la primera fase del proceso de pruebas de los trenes en el viaducto del Metro», expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

En tren número dos, salió al viaducto en una prueba con remolque. El recorrido inició a las 10:46 a. m. de este viernes 22 de mayo. Esta prueba tiene como propósito revisar el comportamiento de los rieles, peraltes y distancias entre elementos, entre otros.

El tren, compuesto por seis vagones, fue movilizado por uno de los vehículos multipropósito, que fue ubicado en uno de los extremos. En los próximos días se realizarán pruebas de rodaje energizado y posteriormente operará de manera automática.

Así destacó el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de un video en la red social Instagram, el inicio de pruebas de rodaje sobre el viaducto:

El tramo de la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene una longitud de 23,96 kilómetros y atraviesa las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

«Es el tren número 2. Esto se está haciendo jalado por dos carros multipropósito que son carros que trajeron para toda la operación. Esta estamos presenciando en este momento la primera vez que un tren de los 30 que vamos a tener, se montan al viaducto, Ya hizo el recorrido desde el patio taller hasta acá», exaltó el mandatario.

El sueño de Bogotá, la Línea 1 del Metro cada vez es más visible para los bogotanos y bogotanas, que ven como cada vez se alzan las columnas y el viaducto, así como la construcción de las 16 estaciones.

«El sueño de toda una ciudad, que por más de 80 años ha esperado el Metro, por fin se hace realidad. Este es el Metro de Bogotá, de toda la ciudad. No importan las diferencias políticas, es un proyecto de todos y para todos», concluyó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Ya son 14 kilómetros de viaducto construido de Línea 1 del Metro de Bogotá

Además de inicio de pruebas de rodaje del tren número 2, la Línea 1 del Metro de Bogotá, ha logrado los siguientes hitos:

El pasado miércoles 20 de mayo de 2026 , se confirmó que esta megaobra de infraestructura, ya completó 14 kilómetros de viaducto construido, lo que marca un hito sobre este sistema que cambiará la vida de millones de bogotanos y bogotanas.

, se confirmó que esta megaobra de infraestructura, ya completó 14 kilómetros de viaducto construido, lo que marca un hito sobre este sistema que cambiará la vida de millones de bogotanos y bogotanas. Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegaron a 77.53 % de avance durante el mes abril de 2026.

La construcción de viaducto y las 16 estaciones son visibles en la avenida Villavicencio, en la avenida Primero de Mayo, en la autopista Sur, en la calle Octava Sur, en la calle Primera y en la avenida Caracas. De las 16 estaciones, 10estaciones tendrán conexión directa con TransMilenio.

Características de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá