EE.UU. e Irán podrían llegar este lunes a un acuerdo: Marco Rubio

–El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que un acuerdo para terminar la guerra con Irán podría materializarse el lunes, y agregó que Israel tenía el derecho de defenderse contra cualquier ataque.

«Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia», dijo Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

«Israel siempre tiene derecho a defenderse…si Hezbolá va a lanzar misiles o les va lanzar misiles, Israel tiene todo el derecho a responder», declaró Rubio a los periodistas al partir de la capital india, donde se encontraba en visita oficial.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmo que «si bien es cierto que hemos llegado a una conclusión sobre gran parte de los temas que se están debatiendo, sugerir que esto significa que la suscripción del acuerdo es inminente no es una afirmación que se pueda hacer, ya que la formulación de políticas y la toma de decisiones de EE.UU. se han caracterizado por una vacilación institucionalizada», declaró ante la prensa.

«Estamos siendo testigos de sus frecuentes cambios de postura», agregó, denunciando que «este proceso socava cualquier diálogo».

Al mismo tiempo, señaló que los avances reportados en los últimos días son resultado de varias semanas de conversaciones con mediación de Pakistán y destacó «grandes esfuerzos» también de otros países de la región.

«Al igual que actuamos con autoridad en el campo de batalla, también llevaremos a cabo la diplomacia con los ojos bien abiertos, aprovechando las experiencias pasadas para salvaguardar los intereses nacionales de Irán», concluyó.

La víspera, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el «desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento (de uranio) de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio».

«El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano», añadió el mandatario israelí en una publicación en la red social X, después de que algunas filtraciones apuntaran a que el acuerdo incluirá el final de la ofensiva de Israel en el Líbano contra el grupo chií Hezbolá.

El líder estadounidense le habría planteado esas afirmaciones en una llamada que se produjo la noche del sábado, explicó Netanyahu en sus redes sociales, y en ella el primer ministro israelí abordó con el magnate neoyorquino el memorando de entendimiento para el desbloqueo del estrecho de Ormuz y «las próximas negociaciones hacia un acuerdo final del programa nuclear de Irán». (Con información de RT y DW).