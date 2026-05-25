Avioneta embiste en el aire a un parapente; impactante VIDEO

–(Imágenes captura de video). Una parapentista fue golpeada por una avioneta Cessna 172 cerca del pueblo austriaco de Zell am See. Según la policía, la austriaca de 44 años había despegado desde Schmittenhöhe en dirección a Piesendorf. Sobre la Pinzgauer Hütte, colisionó a las 1:15 p. m. con el Cessna pilotado por un hombre de 28 años.

El piloto del Cessna, que volaba desde el valle de Glemm en dirección a Zell am See, pudo aterrizar la aeronave de manera segura en el aeropuerto de Zell am See.

En las redes se ha viralizado un video del choque. Después de que el ala del parapente quedara destruido en el choque con el avión ligero Cessna, la mujer activó el paracaídas de emergencia y aterrizó con seguridad.

? WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See. The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday. According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026



(Información RT).