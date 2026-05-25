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    Avioneta embiste en el aire a un parapente; impactante VIDEO

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imágenes captura de video). Una parapentista fue golpeada por una avioneta Cessna 172 cerca del pueblo austriaco de Zell am See. Según la policía, la austriaca de 44 años había despegado desde Schmittenhöhe en dirección a Piesendorf. Sobre la Pinzgauer Hütte, colisionó a las 1:15 p. m. con el Cessna pilotado por un hombre de 28 años.

    El piloto del Cessna, que volaba desde el valle de Glemm en dirección a Zell am See, pudo aterrizar la aeronave de manera segura en el aeropuerto de Zell am See.

    En las redes se ha viralizado un video del choque. Después de que el ala del parapente quedara destruido en el choque con el avión ligero Cessna, la mujer activó el paracaídas de emergencia y aterrizó con seguridad.


    (Información RT).

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