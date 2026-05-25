En Bogotá 6.076.599 de personas están habilitadas para votar en las elecciones presidenciales de 2026

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con la Registraduría Distrital del Estado Civil, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030, que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

En Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

En el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo.

Por su parte, en Bogotá 6.076.599 de personas están habilitadas, 3.201.571 mujeres y 2.875.028 hombres, que podrán votar en 1.083 puestos de votación, en los que se habilitarán 17.262 mesas en la ciudad.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta tu lugar de votación’ .