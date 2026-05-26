Meteorito cruza el cielo justo durante la erupción de un volcán; impresionante VIDEO

–(Imagen Captura de Video). Una cámara que grababa la erupción del volcán Mayon, en Filipinas, la noche de este lunes, captó el paso de un meteorito. Las impactantes imágenes muestran cómo el objeto celeste cruza las laderas septentrionales del volcán en plena actividad eruptiva.

El meteorito se desintegró en la atmósfera y no cayó sobre las laderas del Mayon como se temió en un principio. El video registra el momento en que el destello del meteorito pasa detrás del volcán, ofreciendo un espectáculo visual único.

El volcán Mayón, en Filipinas, entró en erupción el pasado 2 de mayo y desde entonces no ha cesado de lanzar flujos piroclásticos y erupciones estrombolianas, que se caracterizan por explosiones rítmicas esporádicas que expulsan fragmentos incandescentes, cenizas y bombas de lava a cientos de metros de altura, sin formar columnas eruptivas sostenidas. Reciben su nombre del volcán Stromboli de Italia. Esta actividad del volcán obligó a realizar evacuaciones masivas.

? Mayon volcano in the Philippines has erupted producing a massive pyroclastic flow… pic.twitter.com/BnqN35Qs3X — Volcaholic ? (@volcaholic1) May 2, 2026

I hope everyone that needs to evacuate has already done so and hopefully Mayon still retains its beautiful shape! pic.twitter.com/LY6Ne7fbH1 — Khao (@XOnnyXOXO) May 2, 2026

(Información RT).