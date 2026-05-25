-Dólar TRM: $ 3,667.06 (vigente 26 de mayo)

-Euro $ 4,289.30

-Bitcoin US$ 77.278,70

Tasa de Interés

-DTF: 10,05%

-UVR: $ 411,59

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,18

-Petróleo Brent US$ 90,30

-Oro-Compra Banco de la República $ 504.705,74