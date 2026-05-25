Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes mayo 25, 2026 -Dólar TRM: $ 3,667.06 (vigente 26 de mayo) -Euro $ 4,289.30 -Bitcoin US$ 77.278,70 Tasa de Interés -DTF: 10,05% -UVR: $ 411,59 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,18 -Petróleo Brent US$ 90,30 -Oro-Compra Banco de la República $ 504.705,74 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorDesde este lunes 25 de mayo, el servicio TransMiZonal 742A cambia su nombre Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 26 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Firman contratos para iniciar concesión de la Ruta del Sol Iván Briceño viernes enero 15, 2010 Nacional Relaciones entre Uribe y delegación de ONU no eran buenas: WikiLeaks Mario Murcia sábado febrero 19, 2011 Nacional Findeter recibe certificado como Empresa Familiarmente Responsable Manuel Reyes Beltran jueves octubre 13, 2016 Nacional Este fin de semana se conocerá el Conpes para atender migración de venezolanos en el país Giovanni Alarcón M. viernes noviembre 23, 2018