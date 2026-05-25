    • Bogotá

    Desde este lunes 25 de mayo, el servicio TransMiZonal 742A cambia su nombre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMiZonal.Foto: TransMilenio.

    Desde este lunes 25 de mayo, la ruta 742A modifica su operación y cambia su nombre, así lo dio a conocer TransMilenio.

    Este servicio TransMiZonal 742A pasa a llamarse:

    •  K646 Puente Aéreo
    •  H646 Paraíso

    Bogotá reafirma su compromiso con una movilidad que evoluciona al ritmo de la ciudad: más conectada, más eficiente y construida de la mano de sus ciudadanos.

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