Desde este lunes 25 de mayo, el servicio TransMiZonal 742A cambia su nombre

Foto: TransMilenio.

Desde este lunes 25 de mayo, la ruta 742A modifica su operación y cambia su nombre, así lo dio a conocer TransMilenio.

Este servicio TransMiZonal 742A pasa a llamarse:

K646 Puente Aéreo

H646 Paraíso

Bogotá reafirma su compromiso con una movilidad que evoluciona al ritmo de la ciudad: más conectada, más eficiente y construida de la mano de sus ciudadanos.

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