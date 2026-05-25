Judicializaron médico en Boyacá denunciado por estafar más de $2.200 millones con falso proyecto hospitalario

–La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Juan Manuel Herrera Arbeláez, quien habría estafado a un grupo de personas con la idea de construir y poner en funcionamiento un complejo hospitalario en Saboyá (Boyacá), que contaría con 40 consultorios que darían posibilidades de trabajo y de atención a las necesidades de la comunidad.

Los elementos materiales probatorios indican que el especialista comenzó a promocionar el proyecto en 2012, con la promesa de entregarlo en su totalidad en 2016. Al parecer, acudió a diferentes medios con el fin de atraer inversionistas y compradores, aprovechó su reconocimiento profesional para generar confianza entre los interesados y aseguró contar con millonarias donaciones provenientes del extranjero.

En Boyacá fue judicializado al médico Juan Manuel Herrera Arbeláez quien habría estafado a decenas de personas con la falsa promesa de construir un complejo hospitalario que contaría con 40 consultorios. Cada uno fue vendido por un valor de 70 millones de pesos. pic.twitter.com/afXbuyZIZ4 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 23, 2026

De esta manera, presuntamente logró comercializar la totalidad de los consultorios ofertados, cada uno por un valor de 70 millones de pesos. Como parte de la negociación, cerca de 1.100 ciudadanos realizaron aportes de 2 millones de pesos con la idea de que también accederían a beneficios especiales en la prestación de servicios de salud.

Mediante las diferentes maniobras, el médico Herrera Arbeláez se habría apropiado ilegalmente de 2.276 millones de pesos y el complejo hospitalario nunca se realizó. En ese sentido, una fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de estafa en masa agravada.

El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.