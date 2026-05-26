¿Busca trabajo?: hay 100 vacantes en Feria de Empleo este martes 26 mayo en Barrios Unidos

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Accede a 100 vacantes para auxiliares electricistas, auxiliares de cocina, auxiliares de mantenimiento, conductores con licencia de conducción C2, auxiliares de producción y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este viernes 22 de mayo de 2026. Asiste al barrio Nuevo Campín en la localidad de Barrios Unidos. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Barrios Unidos, norte de Bogotá

Accede a 100 vacantes auxiliares electricistas, auxiliares de cocina, auxiliares de mantenimiento, conductores con licencia de conducción C2, auxiliares de producción, extrusores, técnicos en mantenimiento industrial, técnicos de inyección y capitana de servicios, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada SAITEMP S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Cargos dirigidos a personas con estudios desde primaria, bachillerato, técnicos o tecnólogos.

¿Buscas trabajo en áreas operativas, técnicas o de producción?

Experiencia desde los seis meses.

Asiste este martes 26 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 m., a la calle 55 #36-34 en el barrio Nuevo Campín en la localidad de Barrios Unidos.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.